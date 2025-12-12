Unicaja y CIT Marbella renuevan su colaboración para ofrecer apoyo financiero a cerca de 500 empresas

Acuerdo firmado por el director de Zona Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García, y el presidente de CIT Marbella, Juan José González Ramírez. - UNICAJA

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de Empresarios y Profesionales-Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella (Málaga) han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer a las cerca de 500 empresas asociadas una "amplia" gama de productos y servicios financieros.

Así lo han informado en una nota, en la que han destacado que el acuerdo busca "favorecer la actividad económica, apoyar el tejido empresarial local y contribuir al impulso del sector turístico y comercial de la ciudad".

El nuevo convenio ha sido firmado por el director de Zona Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García, y el presidente de CIT Marbella, Juan José González Ramírez, "reforzando así la alianza que ambas entidades mantienen desde hace dos décadas", han apuntado.

Supone, además, la adhesión al acuerdo suscrito entre el banco y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para respaldar al sector empresarial malagueño.

La colaboración con CIT Marbella se enmarca en el interés de Unicaja "por favorecer al tejido empresarial y facilitar el impulso económico y el empleo en su ámbito de actuación, y, concretamente, en este municipio de la Costa del Sol", han subrayado desde la entidad.

De hecho, han explicado, el banco apuesta por ofrecer financiación a estos profesionales, de modo que puedan impulsar sus iniciativas empresariales y contribuir así a la dinamización de la economía y la creación de empleo. "Esa apuesta se traduce en una atención personalizada, adaptada a sus necesidades específicas, lo que permite aportar valor a sus negocios".

El director de Zona Málaga Costa de Unicaja ha destacado la importancia de la renovación de este convenio; "nuestro compromiso con el tejido empresarial de Marbella es firme". "Queremos seguir acompañando a las empresas en sus proyectos de crecimiento, ofreciéndoles soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y contribuyendo así al desarrollo económico y social de la ciudad", ha declarado.

Asimismo, Prieto García ha recordado que la colaboración con CIT Marbella "permite reforzar el apoyo a un sector clave para la región y fortalecer la competitividad de sus empresas", poniendo en valor "el firme compromiso que mantenemos con empresarios, autónomos y emprendedores, a los que situamos en el centro de nuestra actuación".

Por su parte, el presidente de CIT Marbella ha afirmado que "la renovación de este acuerdo supone un respaldo fundamental para las empresas y profesionales de Marbella". "Contar con el apoyo de una entidad como Unicaja nos permite seguir trabajando para facilitar a nuestros asociados herramientas y recursos que contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial local", ha manifestado.

En esta línea, Unicaja ofrece, a través de este acuerdo, a las empresas de Marbella productos y servicios financieros y no financieros, en condiciones ventajosas, con los que satisfacer sus necesidades diarias, fomentar inversiones y respaldar la expansión y el desarrollo de proyectos estratégicos.

Así, pone a su disposición, tanto a través de su canal online como de sus oficinas, "una amplia cartera de productos y servicios específicos, con los que favorecer y mejorar el desarrollo de su gestión y actividad".

La Asociación de Empresarios y Profesionales-CIT Marbella tiene como objetivo promocionar turísticamente la ciudad marbellí. Se trata de uno de los grupos empresariales más importantes de la Comunidad Autónoma andaluza, representando a cerca de medio millar de empresas con un gran peso en la economía del municipio y, por tanto, de la provincia de Málaga.