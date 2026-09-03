Unicaja renueva su acuerdo con la CEM para reforzar la financiación y el acompañamiento a empresas y autónomos de Málaga

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEM, Javier González de Lara, renueva acuerdo entre ambas entidades. - UNICAJA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) han renovado el convenio de colaboración que mantienen desde hace años con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del tejido empresarial de la provincia.

En el marco de este acuerdo, la entidad financiera vuelve a poner a disposición de las empresas malagueñas una línea de financiación destinada "a facilitar su actividad, atender sus necesidades de liquidez y respaldar sus proyectos de inversión y crecimiento", han expresado desde Unicaja en una nota.

Así, las más de 40.000 empresas y autónomos y el centenar de asociaciones que forman parte de CEM podrán acceder a una oferta "específica" de productos y servicios "en condiciones preferentes, diseñada para acompañar tanto en la gestión diaria de sus negocios como en sus iniciativas de crecimiento y modernización".

La renovación del convenio ha sido firmada por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEM, Javier González de Lara, y se enmarca en la estrategia de la entidad de reforzar su apoyo a empresas, pymes y profesionales autónomos, un colectivo prioritario dentro de su Plan Estratégico 2025-2027, con un papel determinante en la actividad económica de Málaga y Andalucía.

En un entorno en el que el acceso a financiación y la capacidad de inversión siguen siendo "factores relevantes" para la competitividad empresarial, el acuerdo busca "facilitar que empresas y autónomos dispongan de soluciones adaptadas a sus distintas necesidades financieras y de gestión", han incidido.

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha afirmado que "las empresas necesitan contar con un socio financiero que conozca la realidad económica de cada territorio y sea capaz de ofrecer respuestas adaptadas a sus necesidades".

Por ello, ha indicado que, "con esta renovación, seguimos acompañando al tejido empresarial malagueño en sus proyectos de inversión, crecimiento y generación de valor".

Asimismo, Rubiales ha hecho hincapié en que "el dinamismo económico y empresarial de Málaga pone de manifiesto la importancia de seguir facilitando instrumentos que contribuyan a reforzar la capacidad competitiva de empresas y autónomos".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, ha señalado que "las pymes y los trabajadores autónomos necesitan disponer de soluciones financieras adaptadas a su realidad, que les permitan desarrollar su actividad con mayor seguridad, afrontar nuevas inversiones y avanzar en sus proyectos de crecimiento".

Según ha destacado, "la renovación de este convenio refuerza una colaboración sólida y continuada con Unicaja, una entidad profundamente vinculada a Málaga y conocedora de las necesidades de su tejido productivo, y nos permite seguir acercando a nuestras empresas instrumentos y servicios que favorezcan su crecimiento, su modernización y la creación de empleo".

La oferta específica que Unicaja pone a disposición de las empresas y autónomos integrados en CEM incluye productos y servicios financieros concebidos para facilitar su actividad diaria y responder a las distintas necesidades que surgen en cada fase de su desarrollo.

Así, han destacado soluciones orientadas a cubrir necesidades de liquidez, financiar inversiones y respaldar nuevos proyectos empresariales. A todo ello se suma una amplia gama de servicios de valor añadido desarrollados en colaboración con empresas especializadas.

Unicaja reúne estas soluciones no financieras en el espacio 'solucionaT', disponible en su web comercial, donde empresas y autónomos pueden acceder a herramientas y servicios que contribuyen a mejorar su competitividad. Esta oferta se completa con las soluciones de banca digital de Unicaja, diseñadas para agilizar la operativa diaria de comercios, negocios y empresas.

La Confederación de Empresarios de Málaga es la principal organización empresarial de la provincia y representa los intereses de asociaciones territoriales y sectoriales, empresas, pymes y trabajadores autónomos. Como voz del tejido productivo malagueño, participa activamente en el diálogo social y en los espacios de representación institucional, promoviendo la colaboración entre empresas, administraciones y entidades públicas y privadas.