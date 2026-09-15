Unicaja renueva su apoyo a hermandades de Gloria de Málaga para contribuir a su actividad y conservación de patrimonio

Firma de un acuerdo entre el director territorial de Málaga de Unicaja, Francisco José Reguera, y la presidenta de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga, Victoria Eugenia Ribes. - UNICAJA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado su acuerdo de colaboración con la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga con el objetivo de contribuir al desarrollo de este organismo y a respaldar su labor. Para ello, la entidad pone a su disposición, y al de las 24 hermandades que integran la agrupación, una amplia oferta financiera adaptada a sus necesidades, destinada a facilitar la gestión de su actividad diaria y a impulsar sus proyectos e iniciativas.

El acuerdo ha sido suscrito por el director territorial de Málaga de Unicaja, Francisco José Reguera, y la presidenta de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga, Victoria Eugenia Ribes, han informado desde la entidad bancaria en una nota.

Reguera ha puesto en valor el respaldo de Unicaja a la Agrupación de Cofradías de Gloria y ha resaltado "su relevante papel en la promoción, divulgación y fomento de las tradiciones religiosas y cofrades de Málaga". "Las cofradías son depositarias de valores sociales, religiosos y culturales, y custodian un rico patrimonio histórico-artístico. Asimismo, desarrollan una intensa actividad social, cultural y asistencial", ha dicho.

"Por ello, desde Unicaja ponemos a su disposición soluciones financieras específicas y adaptadas a sus necesidades con el objetivo de contribuir a su actividad y ayudar a preservar ese valioso legado", ha añadido.

Por su parte, Ribes ha expresado su agradecimiento a Unicaja "por la confianza que nuevamente deposita en nuestra institución y en las 24 hermandades que forman parte de ella", al tiempo que ha destacado que "la renovación de este acuerdo representa un importante apoyo para continuar desarrollando nuestra actividad, impulsar nuevos proyectos y seguir trabajando en la promoción de las distintas advocaciones y devociones de Gloria de Málaga".

La presidenta ha querido poner también en valor "la sensibilidad y cercanía de Unicaja hacia la realidad de nuestras hermandades, especialmente en un momento en el que resulta fundamental contar con la colaboración de instituciones y entidades que comprendan la dimensión religiosa, cultural, social y patrimonial de nuestras corporaciones".

Con el objetivo de facilitar la actividad de la Agrupación y de las hermandades, el acuerdo contempla una oferta financiera integral, adaptada a sus necesidades y destinada a respaldar el desarrollo de sus iniciativas y su gestión diaria.

Esta oferta incluye soluciones de financiación para proyectos e inversiones, servicios de cobros y pagos, herramientas digitales y seguros específicos para la protección de la actividad cofrade y de su patrimonio histórico-artístico, con coberturas para responsabilidad civil, accidentes, casas hermandad, museos y otros bienes patrimoniales.

La Agrupación de Congregaciones y Hermandades de Gloria de Málaga fue creada en 2000, constituyéndose como tal un año después, con el impulso de 12 hermandades. Actualmente, aglutina a 24 corporaciones letíficas de la capital y del área metropolitana. Entre sus principales actividades destacan la organización de desfiles procesionales, la elaboración de pregones, carteles, cultos y actos culturales.

La agrupación está centrada en divulgar la actividad de las cofradías que la integran y en atender las necesidades que surgen en el desarrollo de sus distintas iniciativas.