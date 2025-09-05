Unicaja - Valencia Basket y Real Madrid - La Laguna Tenerife abrirán la Supercopa Endesa el 27 de septiembre

Sorteo de emparejamientos de la Supercopa en el Ayuntamiento de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La final se disputará el domingo a las 19 horas en el palacio de los deportes José María Martín Carpena de Málaga

MÁLAGA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, Real Madrid, Valencia Basket y La Laguna de Tenerife se disputarán la Supercopa Endesa los días 27 y 28 de septiembre en el palacio de deportes José María Martín Carpena de Málaga. Este viernes ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la ciudad el sorteo de emparejamientos.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; el presidente de la ACB, Antonio Martín; el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi, y el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez.

El Unicaja (campeón de la Copa del Rey) y el Real Madrid (campeón de la ACB) son los cabezas de serie en los emparejamientos, que enfrentarán al club malagueño con el Valencia Basket (sábado, 27 de septiembre a las 18 horas) y al Real Madrid con La Laguna Tenerife (el mismo día a las 21 horas). La final se disputará el domingo a las 19 horas.