La Universidad de Málaga alberga la reunión de lanzamiento del proyecto europeo Agrobotics-Ditwins

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga (UMA) ha sido el escenario de un encuentro con el que ha arrancado el proyecto europeo Agrobotics-Ditwins, una iniciativa financiada por el programa Interreg Sudoe con más de 1,7 millones de euros.

El objetivo de este es "impulsar la digitalización y la sostenibilidad del sector agrícola a través de la robótica y los gemelos digitales", según ha detallado la UMA en una nota, en la que también ha informado de que durante dos días, casi 30 investigadores y expertos procedentes de España, Francia y Portugal se han reunido en Málaga para poner en marcha este ecosistema de innovación.

Este encuentro ha contado con la bienvenida institucional del director de la Escuela de Ingenierías Industriales y del director del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos (Imech.UMA), Joaquín Ortega y Anthony Mandow, respectivamente, junto al equipo coordinador del proyecto, liderado por Víctor Muñoz e Isabel García, investigadores del Imech.UMA.

AGRICULTURA 5.0 PARA LAS PYMES DEL SUDOESTE EUROPEO

El proyecto Agrobotics-Ditwins nace en el marco del 'Green Deal' europeo, con el objetivo de lograr un continente climáticamente neutro en 2050. En este contexto, la agricultura y el medio ambiente son "áreas clave".

El consorcio trabajará para acercar a las Pymes agrícolas el modelo de Agricultura 5.0, que combina robótica, inteligencia artificial y gemelos digitales para reducir el impacto ambiental, optimizar procesos y mejorar la competitividad.

Para lograrlo, se desarrollarán 'living-labs', es decir, espacios de experimentación colaborativa donde investigadores y empresas podrán probar y validar soluciones robóticas aplicadas a cultivos reales, minimizando riesgos y costes de adopción.

Además, se impulsarán servicios de acompañamiento para facilitar a las pymes el acceso a financiación y a la implementación de estas tecnologías. El coordinador del proyecto, Víctor Muñoz, destaca: "Con esta iniciativa queremos reducir las barreras culturales, económicas y tecnológicas que todavía dificultan el uso de la robótica en la agricultura".

"Apostamos por procesos de cocreación apoyados en gemelos digitales, que permitan experimentar y validar soluciones en colaboración directa con las pymes. En definitiva, se trata de avanzar juntos para mejorar las actividades agrícolas mediante la robótica", ha agregado.

Este proyecto está coordinado por la Universidad de Málaga, a través de Imech.UMA, y cuenta con la participación de doce entidades más procedentes de España, Francia y Portugal, que reúnen a universidades, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y compañías innovadoras del sector agrícola y digital.

La reunión en Málaga ha permitido "revisar la propuesta, organizar la gobernanza del proyecto y planificar los primeros hitos, como el análisis de procesos agrícolas con potencial de mejora mediante robótica o la elaboración de un mapa de madurez digital de las pymes del sector".

Así, con Agrobotics-Ditwins, la Universidad de Málaga refuerza "su papel de liderazgo en la investigación aplicada y la transferencia tecnológica al sector productivo, especialmente en ámbitos estratégicos como la agrorobótica y la sostenibilidad".