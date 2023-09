La Universidad de Málaga, epicentro de la investigación internacional en emprendimiento.

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez, ha inaugurado este viernes el VIII Workshop Internacional GEM-ACEDE, el simposio internacional de referencia sobre el fenómeno emprendedor en España, que se celebra en el edificio compartido por la UMA y Málaga Tech Park, The Green Ray.

"Hoy en día la formación en emprendimiento en las universidades debe ir más allá de la mera creación de empresas; es una parte fundamental de las competencias transversales que debemos proporcionar a todos nuestros estudiantes", ha destacado Narváez durante su intervención.

Asimismo, ha sostenido que una parte importante del éxito de las universidades públicas se medirá por "nuestra capacidad para promover una cultura emprendedora y ser útiles, ya que debemos desempeñar un papel esencial en la economía y la transformación social".

Junto al rector, han participado en el acto de apertura el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA y presidente de la Sección de Emprendimiento Acede, Rafael Ventura; el director general de Formación del Emprendimiento y Formación Continua, Javier González Navarro; la teniente de alcalde de Innovación, Digitalización, Promoción y Captación del Ayuntamiento, Alicia Izquierdo.

También han estado la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Empleo y Formación, Esperanza González Pazos; el director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, Miguel Gil; y la presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España, Ana Fernández Laviada.

Todos han coincidido en la importancia del evento para Málaga, en la pujanza de la ciudad en la creación de empresas de base tecnológica y en la necesidad de continuar promoviendo la colaboración público-privada, "para que nuestra investigación tenga un carácter práctico y aplicable, al servicio de la sociedad", en palabras del vicerrector Rafael Ventura.

La UMA acoge desde este pasado jueves 21 hasta este sábado 23 de septiembre este encuentro anual, promovido por el Observatorio del Emprendimiento de España Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (Acede), con el objetivo de promover el intercambio de conocimiento científico y experiencias en materia de investigación, docencia y transferencia.

El VIII Workshop GEM-ACEDE se configura como un espacio de encuentro de la comunidad científica que dedica su trabajo de investigación a mejorar y avanzar el conocimiento sobre emprendimiento. Esta edición resalta especialmente la relevancia de la investigación como impulsora del emprendimiento, bajo el lema: 'Research driven Entrepreneurship'.

Esta edición cuenta con la asistencia de cerca de 100 investigadores de diferentes universidades españolas y europeas que han presentado más de 60 trabajos académicos. Nueve ponentes de reconocido prestigio internacional también participan en las sesiones plenarias, mesas redondas y paneles metodológicos que conforman el programa.

Estos son Christina Theodoraki (Toulouse Business School), David Urbano (Universitat Autònoma de Barcelona), Diamanto Politis (Lund University School of Economics and Management), José Ernesto Amorós (EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey), Niels Stefan Bosma (Utrecht University), Thorsten Kliewe (FH Münster University of Applied Sciences) y Ulla Hytti (University of Turku).

La conferencia inaugural es impartida por el profesor del IE Business School, Julio Orlando de Castro, y recoge la relevancia de la generación de impacto a través de la investigación en emprendimiento. Aileen Ionescu-Somers, directora ejecutiva de GEM a nivel mundial, participa en la apertura del Workshop con una ponencia sobre los futuros retos de las redes científicas de investigación.

La UMA, institución académica acreditada como Universidad Emprendedora por ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities) desde 2021, "evidencia su compromiso con el emprendimiento universitario en su IV Plan Estratégico y desempeña un rol crítico en el ecosistema de innovación".