La Universidad de Málaga impulsa los premios 'Santander X Spain Awards 2026' para el emprendimiento universitario

Premios 'Santander X Spain Awards 2026' para el emprendimiento universitario - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hub de innovación de la Universidad de Málaga, Link by UMA-ATech, situado en el edificio El Rayo Verde, ha sido el escenario este jueves del acto de entrega de los premios 'Santander X Spain Awards 2026', unos galardones organizados y financiados por Banco Santander a través de su iniciativa global Santander X, en colaboración con la Universidad de Málaga.

El acto ha sido conducido por el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la UMA, Juan Carlos Rubio, y por el responsable territorial de 'Startup & Scaleup y Growth Investment Banking' de Banco Santander, Roberto Fernández, quienes han hecho entrega de los galardones a los representantes de las startups y proyectos ganadores.

A esta convocatoria se han presentado un total de ocho startups y 21 proyectos emprendedores vinculados a la UMA, ya que el certamen se divide en dos categorías diferenciadas para adaptarse al nivel de madurez de las iniciativas.

'Startup Universitaria', está dirigida a empresas ya constituidas y dota con un premio de 4.000 euros a cada una de las tres ganadoras, y 'Proyectos Emprendedores Universitarios', está orientada a ideas de negocio en fase de desarrollo y dotada con 2.000 euros para cada uno de los tres proyectos seleccionados.

Además del respaldo económico otorgado por Banco Santander, las seis iniciativas galardonadas obtienen el pase directo para competir en la gran final nacional del certamen.

El vicerrector ha felicitado a los ganadores de este certamen de 'Santander X Spain Awards', animando a los promotores de las ideas seleccionadas a avanzar en el desarrollo de sus proyectos hasta convertirlos en empresas. También ha tenido palabras para las startups finalistas, a las que ha animado a seguir consolidándose en sus sectores. Para ello, les ha ofrecido todo el respaldo de la UMA en materia de emprendimiento y transferencia de conocimiento.