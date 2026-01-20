La Universidad de Málaga impulsa un proyecto que aborda desde la filosofía el poder transformador de la tecnología

El proyecto de investigación 'Habitar la tierra en un mundo tecnificado', del profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Alejandro Rojas, ha sido reconocido en el concurso nacional de la Fundación Areces para ayudas a la I+D en Humanidades. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El proyecto de investigación 'Habitar la tierra en un mundo tecnificado', del profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga (UMA), Alejandro Rojas, ha sido reconocido en el segundo concurso nacional para la adjudicación de ayudas a la I+D en Humanidades de la Fundación Ramón Areces.

La iniciativa, que ha sido dotada con una cuantía de 40.000 euros para su ejecución en los próximos tres años, aborda desde la filosofía el poder transformador de la tecnología, en busca de avanzar hacia una nueva idea de habitar sobre la tierra "sin reducirla exclusivamente a un fondo de reservas con vistas a su explotación".

Para ello, este profesor de Filosofía de la UMA liderará un equipo científico formado por ocho expertos de universidades nacionales e internacionales.

Según su impulsor, el objetivo central de este proyecto es "mostrar en qué sentido la idea de libertad como fuerza incondicionada, productiva y transformadora ha estado detrás del modo en el que se entiende nuestra relación con la naturaleza y nuestro mundo y, en qué sentido debemos sacar a la luz hoy su alcance, sus limitaciones y sus peligros".

Rojas explica que partiendo del pensamiento del filósofo alemán M. Heidegger (1889-1976) sobre la técnica y su revisión de la noción de libertad, la investigación articula desde aquí un nuevo paradigma de la subjetividad y de la comprensión de la naturaleza contribuyendo al debate actual e internacional ecofilosófico (pensamiento que integra la filosofía con la ecología), que busca hacer frente a la actual situación ecológica.

Fundación Ramón Areces La Fundación Ramón Areces tiene como fin contribuir a crear una sólida estructura científica y tecnológica en España, que permita mejorar la vida de las personas y buscar soluciones a los retos de futuro que la sociedad moderna tiene ante sí en sus principales órdenes, científicos, educativo, cultural, social y económico.

A través de esta convocatoria, que ya celebra su segunda edición, trata de promover la investigación en el área de Humanidades, así como fomentar la educación, la divulgación y la cultura en general.