La Universidad de Málaga impulsa 'UMA Graphic Art' una antología de comic experimental realizada por estudiantes

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

UMA Graphic Art es un proyecto del Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la Universidad de Málaga (UMA) desarrollado a lo largo de 2025, que ahora presenta una antología de comics realizada por estudiantes integrantes del proyecto. El acto de presentación está previsto para este jueves 18 de diciembre en el edificio del Rectorado, en la avenida Cervantes de la capital malagueña.

El proyecto, coordinado por Pepo Pérez, profesor yitular de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UMA, integra a estudiantes de la Universidad de Málaga de diversos centros y titulaciones: Bellas Artes, Historia del Arte, Arquitectura, Ingenierías Industriales y Comunicación Audiovisual.

Según destacan en un comunicado, se trata de un proyecto colectivo y formativo que apuesta por el comic y la gráfica contemporánea como herramientas de expresión, experimentación y aprendizaje, y que desarrolla varias actividades en formato digital y en papel, y que culmina ahora con la publicación de una antología de comics.

Bajo el título 'UMA Graphic Art. Una antología de comics realizados por estudiantes de la Universidad de Málaga' se presenta este libro colectivo de 224 páginas a todo color, que incluye 20 obras breves de narración gráfica y comic experimental realizadas por estudiantes de Grado y Máster de la UMA, en algunos casos egresados recientemente.

El libro se publica en una edición impresa no venal de 500 ejemplares. Además, existe una edición digital que se puede descargar gratis en PDF en el enlace https://hdl.handle.net/10630/41117

INVOLUCRACIÓN DEL ALUMNADO

El estudiantado del proyecto ha participado de manera activa en todas las fases del proceso, desde la selección de obras hasta la edición, el diseño y la difusión; una experiencia que les ha permitido acercarse a dinámicas reales del ámbito cultural y editorial. Los procesos de impresión (pruebas de imprenta, visita a los talleres durante la impresión, etcétera) han sido supervisados igualmente por estudiantes del proyecto UMA Graphic Art, bajo los objetivos de profesionalización propios de este tipo de proyectos.

El libro, además, ha sido diseñado y maquetado por uno de los estudiantes que integran el proyecto UMA Graphic Art, Juan Carlos Hidalgo, autor también de la cubierta.

El libro 'UMA Graphic Art. Una antología de comics realizados por estudiantes de la Universidad de Málaga' contiene una interesante selección de obras breves que exploran el comic desde múltiples perspectivas: narrativas personales de autobiografía y autoficción, propuestas experimentales, ensayos gráficos y juegos formales que desbordan los límites tradicionales del medio.

El resultado es una antología diversa, joven y muy actual que refleja las inquietudes, referencias y lenguajes de la nueva generación de creadores del comic contemporáneo. Cabe destacar que dos de las historias breves que recoge el libro son en realidad fragmentos de novelas gráficas más extensas realizadas como Trabajo de Fin de Grado.

MÁS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 'UMA GRAPHIC ART'

Además del libro colectivo, parte del equipo de estudiantes que integra UMA Graphic Art ha elaborado propuestas de diseño gráfico para renovar la marca UMA.es, aportando una mirada joven a la identidad visual de la Universidad de Málaga.

El proyecto global de UMA Graphic Art ha sido presentado públicamente el pasado 4 de diciembre en Talent Land España 2025, evento celebrado en Fycma dedicado a la innovación, la creatividad y el talento joven.

Allí, UMA Graphic Art y otros K-Projects de la Universidad de Málaga se dieron a conocer ejemplos de cómo la UMA funciona como plataforma para la producción emergente de proyectos culturales, científicos y técnicos realizados por sus estudiantes.

La presentación permitió compartir el proceso, desarrollo y resultados de los recientes K-Projects de estudiantes de la UMA en un contexto profesional y abierto al público.