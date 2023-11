Universidad de Málaga inaugura el Congreso Internacional de Literatura Hispanofilipina, con expertos de tres continentes

MÁLAGA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Literatura Hispanofilipina ha comenzado este jueves en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA), con la participación de los expertos en esta materia más reconocidos en Asia, Europa y América.

El simposio, que coincide con la inauguración de la Oficina de Filipinas en la UMA, ubicada en el UMA International Hub del Jardín Botánico, tiene como objetivo destacar la importancia de la lengua española en la literatura de Filipinas, subrayando su relevancia, tanto en la historia, como en la producción literaria actual que se desarrolla en el país asiático.

Organizado por el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos (CEIT), junto al Proyecto Erasmus+ CBHE Calesa, la Red Internacional Amzet y la Fundación General de la UMA (Fguma), así como distintos vicerrectorados y facultades de la Universidad de Málaga, el Congreso busca reivindicar la lengua española en la que se ha escrito y se sigue escribiendo en este país asiático.

El acto de inauguración ha contado con las intervenciones del vicerrector de Proyección Social y Comunicación de la UMA, Juan Antonio García Galindo; el embajador de Filipinas en España, Philippe Jones Lhuillier, la subdirectora académica de la Fguma, Elsa Marina, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Juan Antonio Perles y el profesor de Derecho Civil e impulsor del encuentro, José Manuel de Torres.

El vicerrector ha mostrado su satisfacción por asistir a un congreso que "debe nacer con vocación de continuidad", el cual va a permitir "seguir ensanchando ese puente ya existente entre Filipinas y España, teniendo siempre en la Universidad de Málaga uno de sus dos pilares".

Para el embajador, eventos como este congreso "son importantes porque sirven para recordarnos que debemos seguir esforzándonos por preservar el lenguaje español en Filipinas".

A continuación, la subdirectora académica de la Fguma ha querido poner de manifiesto su alegría por "ver como el proyecto Calesa se va consolidando año tras año", ya que aquellos proyectos que son como este "son capaces de traer el conocimiento, la puesta en común y la reflexión de otras culturas que no son realidades tan distintas".

Por su parte, el decano de Filosofía y Letras ha destacado su agradecimiento "por participar en un magnífico encuentro que analiza la literatura filipina" al que ha catalogado como "un hecho históricamente reseñable". Finalmente, de Torres ha expresado su gratitud por haber cumplido "este sueño que se ha hecho realidad".

Tras unas palabras de bienvenida por parte del académico de la Real Academia Española Salvador Gutiérrez Ordoñez, presentado por la catedrática de la Lengua Española de la UMA Sara Robles; la conferencia de apertura 'La conciencia literaria: espacio simbólico común entre Filipinas y España' ha corrido a cargo del catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada Enrique Baena.

La Facultad de Filosofía y Letras de la UMA, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UMA, el Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional, el Vicerrectorado de Proyección Social y Comunicación de la Universidad de Málaga, el Aula María Zambrano, Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, la Fguma, el Grupo de Estudios Historiográficos de la UMA, la Asociación Cultural HispanoFilipina de Málaga y el Proyecto Erasmus+ CBHE Calesa han colaborado en la organización de este congreso, que se prolongará hasta 3 de noviembre.

OFICINA DE FILIPINAS EN LA UMA

Filipinas es un socio privilegiado para la Universidad de Málaga. De hecho, actualmente existen varios programas Erasmus de intercambio de estudiantes y profesores y un programa Erasmus Capacity Building liderado por la UMA, gracias al cual se está realizando una importante labor académica con la University of the Philippines, Ateneo de Manila University, University of San Agustin en Iloilo, University Ateneo de Zamboanga y Philja. Siendo socios del consorcio la Universidad de Deusto, University College of Dublin y la Universidade Nova de Lisboa.

Como resultado de esta relación, el Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional ha establecido una Oficina de Filipinas en la Universidad de Málaga, ubicada en las instalaciones del 'UMA Internacional Hub', en el Jardín Botánico de la UMA. La inauguración de esta nueva oficina tuvo lugar esta mañana y contó con la presencia de la vicerrectora de Movilidad y Cooperación Internacional, Susana Cabrera, y el embajador de Filipinas en España, Philippe Jones.

Ambos han expresado su deseo de que este espacio se convierta en un punto de encuentro entre los dos países, promoviendo actividades que enriquezcan la experiencia educativa del alumnado, fomenten el intercambio de conocimientos y culturas, y fortalezcan los lazos entre ambas naciones.