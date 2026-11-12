La Universidad de Málaga participa en el décimo Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

Imagen de la presentación del décimo Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá los días 26 y 27 de noviembre el décimo Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Málaga (UMA), organizado por la Asociación Galactiva y Grupo Cal-Pe. La cita, que se celebrará en el Instituto Andaluz del Deporte y se alinea con el enfoque de "envejecimiento saludable", entendido como el proceso de desarrollar y mantener las capacidades funcionales que permiten el bienestar en la vejez, tal como promueven los organismos internacionales y las políticas públicas actuales (OMS, 2016).

En este contexto, congreso se plantea como un espacio de encuentro para profesionales, estudiosos e investigadores, basado en "la formación por la acción y en la necesidad de un marco de trabajo transversal y coordinado, cada vez más aceptado y demandado", según ha informado la institución académica en una nota.

Además, ha destacado que este enfoque se perfila como "el futuro de los servicios dirigidos a un colectivo de creciente relevancia social", que requiere, a su juicio, "un compromiso compartido y sostenido" por parte de todas las instituciones.

El congreso se ha presentado este jueves en el Rectorado en un acto que ha contado con la presencia del director general de Deportes de la UMA, Cristóbal Moreno; junto con las instituciones que colaboran en la celebración de este encuentro; en concreto con el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García; el director de Deportes de la Diputación Provincial, Javier Díaz; el director general de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; y el director del congreso y profesor de la UMA, Honorato Morente.

En este sentido, la UMA ha detallado que el congreso se desarrollará en torno a cuatro áreas de conocimiento como son Actividad Física; Salud, Longevidad y Calidad de Vida; Organización y Procesos Cognitivos; y Bienestar Emocional y Social.

Respecto a la actividad física, se analizarán aspectos relacionados con la condición biomédica y los factores de la vida saludable en referencia a la motricidad y su evolución en el envejecimiento.

Se contemplan las características generales de la orientación o filosofía de los programas de intervención --desde el ejercicio físico doméstico hasta la competición deportiva en personas mayores--, y los elementos sociales de la relación practicantes-profesor --enseñanza-aprendizaje--.

SALUD, LONGEVIDAD Y CALIDAD DE VIDA

Según ha expuesto la institución académica, "muchas personas mayores, cada vez más, tienen una inquietud por cuidarse, tener una vida saludable y una actitud verdaderamente activa". Pero los procesos y cambios normales en el envejecimiento conllevan incidencias y ajustes sobre la salud. La intervención a través de estilos de vida saludable constituye un pilar importante en esta área de conocimiento.

Se integrará la temática de nutrición, ya que se ha comprobado que es la responsable en gran medida de los cambios corporales, junto al ejercicio físico. En el binomio nutrición- actividad física es imprescindible que se vaya de la mano para encontrar un estado óptimo de salud y bienestar.

Sobre la organización y procesos cognitivos, ha afirmado que se refiere a los aspectos relacionados con el estilo de vida, la estimulación cognitiva, los componentes relativos al esquema corporal, la motricidad, la percepción, la atención y la memoria.

Incluye también las cuestiones relativas a las estructuras neurobiológicas, los componentes sociales y relacionales, y el impacto de la vida activa sobre la salud y la calidad de vida.

Asimismo, abarca las capacidades, habilidades y competencias vinculadas a los procesos cognitivos de las personas mayores, así como la planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación de programas, servicios y proyectos orientados a la promoción del envejecimiento activo, la salud, el bienestar y la participación social de las personas mayores.

Sobre el bienestar emocional y social, cuyo objetivo es fomentar la salud emocional y la resiliencia en la tercera edad, enseñando a gestionar emociones, reducir el estrés y adaptarse a cambios.

Promueve relaciones interpersonales, redes de apoyo y participación social para prevenir el aislamiento. Incluye prácticas de mindfulness y estrategias para mantener conexiones significativas y mejorar la calidad de vida.