La Universidad de Málaga pone en marcha la primera microcredencial en Tecnologías de Hidrógeno

Microcredencial Universitaria en Tecnologías de Hidrógeno, Universidad de Málaga. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha puesto en marcha esta semana la primera Microcredencial Universitaria en Tecnologías de Hidrógeno, una formación especializada que ofrece una visión práctica y actualizada sobre las tecnologías, aplicaciones y normativas relacionadas con la generación, transporte y uso del hidrógeno.

La formación está respaldada por la Fundación Unicaja, y según ha comunicado la universidad a través de una nota, aborda distintos aspectos de la cadena de valor del hidrógeno, entre ellos sus aplicaciones energéticas e industriales, las tecnologías de producción y los materiales asociados, además de incluir sesiones prácticas con electrolizadores y pilas de combustible.

El programa combina contenidos teóricos y experimentales y está dirigido a acercar a estudiantes y profesionales unas tecnologías que, según la UMA, están llamadas a desempeñar un papel relevante en la descarbonización de la economía.

La puesta en marcha de la microcredencial cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja, en el marco de su convocatoria de medio ambiente. Según recuerda la UMA, esta colaboración también ha permitido impulsar otras actividades de investigación científica, formación especializada y divulgación desarrolladas por investigadores de la institución dentro del proyecto competitivo 'H2excellence'.

La Universidad de Málaga ha destacado la relevancia de esta formación en el contexto de Andalucía, una región que, según la institución académica, "presenta un elevado potencial para el desarrollo de la economía del hidrógeno renovable".

En este sentido, la UMA ha señalado que "en los últimos años se han anunciado inversiones vinculadas a la producción, almacenamiento, transporte y utilización de hidrógeno verde, que están contribuyendo a configurar un nuevo ecosistema industrial en la región".

La institución educativa ha puesto como ejemplo el proyecto Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), cuya construcción ha comenzado recientemente y que contempla una capacidad total de electrólisis de hasta dos gigavatios entre Huelva y Cádiz.

Por tanto, la UMA ha considerado en el desarrollo de la nueva microcredencial que la disponibilidad de profesionales especializados en tecnologías del hidrógeno "será un factor relevante" para el desarrollo de estas inversiones y para el impulso de nuevas cadenas de valor vinculadas a la transición energética.

El objetivo de esta primera edición, asegura la Universidad de Málaga, es "reforzar su apuesta por la formación avanzada, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento al tejido productivo, con el objetivo de contribuir a la preparación de profesionales para los procesos de transición energética y descarbonización industrial".