La Universidad de Málaga presenta tres nuevos títulos de formación permanente en odontología

El rector de la UMA en la presentación de los tres nuevos títulos de formación permanente en odontología. - UMA

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha presentado en el Rectorado su oferta de formación permanente en Odontología, con la que amplía su catálogo formativo en el ámbito de las Ciencias de la Salud. La propuesta, que incluye dos másteres y un curso de especialización avanzada, pone al alcance de los profesionales del sector una formación vinculada a nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos clínicos.

Los títulos se desarrollan en colaboración con Masters International Dentistry (MiD) y cuentan con profesionales de referencia del sector, tanto nacionales como internacionales.

En el acto de presentación participaron el rector, Teodomiro López; el vicerrector de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez; el decano de la Facultad de Medicina, Ignacio Santos; y el director de MiD, Manuel Román. A ellos se sumó el vicerrector adjunto de Posgrado y Enseñanzas Propias, Daniel Navas, director del Centro de Formación Permanente de la UMA, así como los directores académicos de los títulos, Andrés Fontalba y Stella Martín de las Heras.

López ha elogiado el trabajo "excelente" realizado por la Facultad de Medicina, el vicerrectorado de Doctorado y Posgrado y el director de MiD, el malagueño Manuel Román, para poner en marcha esta nueva oferta formativa. Ha destacado que la Universidad de Málaga se incorpora a una nueva disciplina "por la puerta grande".

El rector también ha puesto el acento en la colaboración entre la institución académica y el tejido empresarial. "Las universidades públicas ya no se entienden si no se relacionan con las empresas", ha asegurado, al tiempo que ha definido esta alianza como "un magnífico ejemplo de colaboración entre una empresa de prestigio y una universidad pública".

Por su parte, el vicerrector de Doctorado y Posgrado ha subrayado que "es un día importante para la UMA porque damos un paso adelante en nuestra apuesta por la formación permanente, una formación del más alto nivel, en este caso en el campo de la Odontología".

Según Pérez, se trata de un ámbito, el de las Ciencias de la Salud, "donde la actualización es especialmente necesaria", dado que los constantes avances del conocimiento exigen mantener permanentemente actualizadas las competencias profesionales.

El decano de la Facultad de Medicina ha felicitado a los directores académicos de los másteres, los profesores Andrés Fontalba y Stella Martín de las Heras. Entre las fortalezas de la oferta, ha destacado las prácticas clínicas con pacientes desde el primer día y la "enorme calidad y experiencia del equipo docente", al tiempo que valoró la excelente respuesta registrada en el proceso de matriculación.

El director de MiD, codirector también de los másteres, ha enmarcado esta nueva oferta académica en un sector que reúne a cerca de 45.000 odontólogos en España y que avanza hacia una creciente especialización profesional. En este contexto, Román ha defendido la necesidad de una formación avanzada capaz de dar respuesta a la rápida incorporación de nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos clínicos.

Ha explicado que los tres títulos combinan una modalidad semipresencial con un marcado carácter práctico, de manera que la formación más teórica puede seguirse a distancia. Asimismo, ha avanzado la intención de ampliar progresivamente la oferta con nuevas especialidades en los próximos años.

LOS PROGRAMAS

La oferta de estudios se concreta en tres nuevos programas orientados a responder a las necesidades actuales de especialización del sector odontológico.

Así, el I Máster de Formación Permanente en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial es semipresencial, cuenta con 120 ECTS distribuidos en dos cursos académicos y combina una orientación teórica, clínica e investigadora.

Abarca las ciencias básicas aplicadas a la ortodoncia, el diagnóstico y la planificación terapéutica, la biomecánica, la ortodoncia preventiva e interceptiva, la ortopedia dentofacial y el uso de aparatología removible, fija y alineadores.

Además, incorpora formación en flujo digital, escáner intraoral, tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), impresión 3D, inteligencia artificial, ética profesional y gestión clínica.

El I Máster de Formación Permanente en Implantología Oral, Cirugía Bucal y Rehabilitación Dental también cuenta con 120 ECTS y se desarrolla a lo largo de dos cursos académicos. Ofrece una formación integral en diagnóstico y planificación implantológica, cirugía bucal, implantología básica y avanzada, regeneración ósea, periodoncia, prótesis sobre implantes y rehabilitación oral.

El programa presta especial atención a la planificación digital, la cirugía guiada, las tecnologías CAD-CAM, la impresión 3D y la inteligencia artificial aplicada a la práctica odontológica.

Por último, en cuanto al I Curso de Especialización Avanzada en Ortodoncia Clínica, de 60 ECTS, orientado al diagnóstico y tratamiento de los casos más complejos. Incluye biomecánica avanzada, anclaje esquelético, microtornillos, cirugía ortognática, tratamiento interdisciplinar, alineadores avanzados, ortodoncia digital y aplicación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

Este título se plantea como continuación del máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. Cursados de forma conjunta, ambos configuran un itinerario formativo integrado de 180 ECTS y tres años de duración, alineado con los marcos curriculares y las recomendaciones internacionales para la formación especializada en ortodoncia.

El vicerrector de Doctorado y Posgrado ha destacado que la oferta cuenta ya con cerca de un centenar de personas matriculadas, procedentes de diez países y de 13 comunidades autónomas españolas, "lo que da idea de la buena acogida que ha tenido esta formación". "Abrimos un campo más, una línea más, para proporcionar la mejor formación y reforzar la formación permanente en la UMA", ha concluido.