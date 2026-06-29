La Universidad de Málaga reduce un 58% su déficit estructural en dos años

Archivo - Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga, UMA. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha reducido en un 58% su déficit estructural en los dos últimos años, al pasar de 44,8 millones de euros en 2023 a 18,8 millones en 2025, según los datos del cierre del ejercicio económico de 2025.

Así lo ha explicado el rector, Teodomiro López, en una rueda de prensa, en la que ha detallado que la financiación por estudiante continúa "muy por debajo" de la media del sistema universitario público andaluz.

Ha concretado que en 2025, la financiación recibida por la UMA "fue 495 euros inferior por estudiante respecto a la media de las universidades públicas de la Comunidad". Este dato resulta "especialmente relevante", en palabras del rector, "ya que el déficit estructural de la UMA ese mismo año ascendió a 18,8 millones de euros", por lo que, "de haberse situado en la media de financiación, la institución habría cerrado el ejercicio en 'un equilibrio casi perfecto".

Con todo, en los últimos ejercicios, "la brecha de financiación por estudiante se ha reducido progresivamente": "802 euros en 2023, 638 euros en 2024 y 495 euros en 2025, lo que supone un descenso del 38,3%", ha apuntado López.

A esta situación se suma otro factor estructural: "la política de plazas universitarias autorizadas por la administración autonómica impide que la UMA alcance el peso que le correspondería de forma natural dentro del sistema universitario público andaluz".

"Si el peso relativo de los estudiantes de la Universidad de Málaga reflejara el peso relativo de la población de la provincia en Andalucía, la institución contaría con 13.000 estudiantes más", ha añadido López.

El impacto de esta diferencia no sería solo educativo, ha señalado y ha incidido en que "la Universidad es también un motor económico para la provincia, que genera actividad, empleo, renta y talento. Contar con un mayor número de estudiantes reforzaría la actividad de sectores vinculados a la vida universitaria y tendría efectos de largo plazo muy beneficiosos para Málaga y su tejido productivo", ha finalizado.

PLAZAS DE CATEDRÁTICO

Por otro lado, el rector ha anunciado la autorización de la Junta de Andalucía para la convocatoria inmediata de las 40 plazas de Catedrático de Universidad, cuya dotación fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de abril.

Tras la recepción de esta autorización preceptiva, las convocatorias se remitirán en los próximos días al Boletín Oficial del Estado. En cuanto a las 54 plazas de Titular de Universidad, aprobadas en la misma sesión de abril, la Universidad permanece a la espera de la correspondiente autorización de la Junta de Andalucía para poder proceder a su convocatoria.

NUEVAS PLAZAS DE PROFESORADO TITULAR

En la misma sesión de Consejo de Gobierno se ha acordado la dotación de 34 plazas de profesorado Titular de Universidad. De ellas, dos se convocarán por el turno de personas con discapacidad y otras dos están destinadas a la estabilización de investigadores posdoctorales con certificación I3/R3. Como es preceptivo, la Universidad de Málaga solicitará a la Junta de Andalucía la correspondiente autorización para la convocatoria de todas las plazas de titular de universidad. Asimismo, se ha aprobado el nombramiento de 13 profesores eméritos y la renovación de otros tres.

Otros asuntos tratados en la misma sesión incluyeron un amplio bloque de disposiciones de carácter general, entre ellas nuevos reglamentos sobre la gestión de servidores, el protocolo y ceremonial institucional, y el sistema de reconocimientos, honores y distinciones, así como una nueva normativa de movilidad internacional del estudiantado.

En el ámbito de la ordenación académica, se aprobaron además distintas vinculaciones y modificaciones de adscripción de asignaturas en grados y másteres, junto con ajustes en programas de doctorado y posgrado.

Además, se abordaron cuestiones relativas a investigación, como la designación de la comisión de ética e integridad científica, y diversos asuntos de trámite, entre ellos convenios y procesos electorales en departamentos e institutos.

Al término de la sesión, la Universidad de Málaga ha procedido a la lectura de un manifiesto institucional con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+. La lectura fue realizada por la vicerrectora de Igualdad y Política Social, María José Berlanga, el profesor Francisco Lozano, decano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo; y Jesús Bonil Jiménez, delegado del Rector en Materia de Personal. Con esta iniciativa, la institución ha querido reafirmar su compromiso público con la igualdad y la diversidad.