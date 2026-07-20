La Universidad de Málaga reduce su déficit estructural a 5,5 millones tras dos años de un plan de ajuste

Claustro Universitario - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga ha celebrado este lunes su Claustro Universitario en una sesión en la que el rector, Teodomiro López, ha realizado un balance del curso académico 2025/26 y ha informado sobre diversas cuestiones de actualidad que afectan a la institución.

En su intervención, el rector ha hecho un repaso de las principales novedades de la Universidad desde la última reunión del Claustro, entre otros, sobre los cambios en la estructura del Equipo de Gobierno, la situación económica de la institución, los logros en investigación, los resultados académicos y de empleabilidad del estudiantado, así como las principales actuaciones desarrolladas en materia de formación, sostenibilidad, proyección institucional y cultural.

Asimismo, la sesión ha servido para presentar el informe anual del Defensor Universitario, Pedro Farias, un resumen de la actividad desarrollada por esta figura a lo largo del curso. López ha informado al Claustro sobre los últimos cambios en la estructura de Gobierno.

Así, la Delegación del Rector para la Innovación Tecnológica ha pasado a ser el Vicerrectorado de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, dirigido por Javier López Muñoz. Por su parte, la Delegación para las Tecnologías de la Información adquiere rango de Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Estrategia Digital, con Joaquín Canca al frente.

Asimismo, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad pasa a denominarse Vicerrectorado de Estudiantes, bajo la dirección de Susana Cabrera Yeto, mientras que las competencias de Empleabilidad se integran en el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, liderado por Juan Carlos Rubio.

Por último, se ha creado la Unidad Estratégica de Comunicación, Alianza Institucional y Gabinete del Rector, dependiente de Rectorado, que incorpora tres áreas: la Dirección General de Comunicación, a cargo de Daniel Guerrero Navarro; Alianzas Institucionales y Mecenazgo, que encabeza Antonio Guevara Plaza; y el Gabinete del Rector, dirigido por Inmaculada Azqueta.

En materia científica, el rector ha informado de que la UMA ha obtenido cerca de 9,6 millones de euros en la convocatoria 2025 del Plan Nacional de I+D+i, destinados a financiar 68 proyectos, y otros 7,73 millones en el Programa Estatal para la I+D y el Desarrollo Experimental, situándose como la segunda universidad andaluza en volumen de financiación en esta última convocatoria.

También ha destacado la incorporación de una infraestructura de computación cuántica en el Centro de Supercomputación y Bioinnovación (SCBI), ubicado en Málaga TechPark, y de un nuevo sistema de secuenciación genómica de altas capacidades en los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.

Además, ha subrayado que el instituto IHSM La Mayora ha obtenido la máxima puntuación del sistema andaluz en la convocatoria de Unidades de Excelencia. Respecto a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026, el rector ha informado de que la convocatoria ordinaria contó con 9.326 participantes, un 6,44% más que el curso anterior. De los 7.858 estudiantes que realizaron la fase de acceso, el 91,61% la superó, con una nota media de acceso de 6,238 y una nota final de 7,396.

Durante el curso, cerca de 3.000 alumnos se beneficiaron de becas y ayudas al estudio, mientras que la empleabilidad del alumnado egresado alcanzó el 71,3% al año de finalizar la carrera y el 74,01% a los dos años.

En el apartado de reconocimientos, López ha informado de tres galardones obtenidos en la XIV edición de los 'Premios de Implicación Social de las Universidades Públicas de Andalucía' por las iniciativas 'Vivir en Casa', 'Málaga Racing Team' y la oficina 'UMA InTech'.

Asimismo, ha destacado el 'Premio a la Mejor Patente de la Oficina Española de Patentes y Marcas' por un biosensor fotónico, la Bandera de Andalucía concedida al catedrático Emilio Alba y el Premio de Educación y Docencia Médica de la Real Academia Nacional de Medicina al catedrático Pablo Lara.

El Claustro ha recogido también el estado de otras actuaciones, como la continuidad de las obras en Turismo y Filosofía y Letras, el desarrollo de un modelo energético basado en renovables con un nuevo parque fotovoltaico, la creación del Centro de Formación Permanente, la firma de 762 convenios de cooperación educativa, la organización del I Campeonato del Mundo Universitario de Pádel y la presencia en eventos culturales como la Feria del Libro y el Festival de Málaga.

INFORME ECONÓMICO

Durante la sesión, la Gerente de la Universidad de Málaga, Rosario Gómez, ha informado de que el déficit estructural de la UMA se ha reducido desde los 27 millones de euros registrados en 2023 hasta los 5,5 millones en 2025, aunque ha advertido que la institución mantiene una situación financiera "muy delicada".

En su intervención ha recordado que para afrontar las deudas derivadas de las obras en las facultades de Turismo y de Filosofía y Letras, la Universidad recurrió en 2024 a un préstamo de 48,5 millones de euros concedido por la Junta de Andalucía. Este crédito, fijado al 1% de interés y con devolución a partir de 2028, supuso la aprobación del plan de ajuste 2025-2027.

Pese a la fuerte reducción del déficit durante los dos últimos años, Gómez ha señalado que persisten factores estructurales que "condicionan gravemente" la estabilidad financiera.

Según los datos presentados al Claustro, la financiación por estudiante en la UMA continúa por debajo de la media andaluza: en 2025, la diferencia es de 485 euros por alumno respecto al conjunto del sistema universitario, lo que supone un déficit de ingresos cercano a los 18 millones de euros.

A ello se suma que la Junta de Andalucía adeuda alrededor de cuatro millones de euros correspondientes a gastos de personal de 2025, "un importe que se está negociando en una comisión técnica constituida el pasado 8 de julio", ha aclarado.

INFORME DEL DEFENSOR

En su intervención ante el Claustro, el Defensor de la Comunidad Universitaria, Pedro Farias, ha presentado un balance de las principales actuaciones desarrolladas por la Defensoría Universitaria durante el curso 2025-2026.

Durante el curso, la Defensoría ha gestionado un total de 222 actuaciones, lo que supone un incremento superior al 30% respecto al curso anterior. De ellas, 154 han sido quejas, 46 consultas informadas y 22 mediaciones.

Por colectivos, se han tramitado 108 expedientes vinculados al estudiantado, 43 al PDI, 17 al PTGAS, tres al personal investigador en formación y cinco procedentes de órganos de la propia Universidad.

El Defensor ha destacado que estos datos reflejan la consolidación de esta figura como espacio de referencia para el conjunto de la comunidad universitaria. Farias ha puesto también en valor la función de mejora institucional de la Defensoría, señalando las aportaciones realizadas a la revisión de las guías de matriculación y de las normas de evaluación, a partir de los problemas detectados en las peticiones recibidas.

Asimismo, ha destacado la campaña 'Conoce tus derechos', desarrollada en todos los centros de la UMA, con el objetivo de reforzar el conocimiento de los derechos y deberes de la comunidad universitaria y promover una cultura basada en la corresponsabilidad, el respeto y la convivencia.

En su intervención, el Defensor se ha referido igualmente a la puesta en marcha de una estructura de convivencia, en coordinación con la Secretaría General, la Comisión del Código Ético, la Inspección de Servicios y la Comisión de Convivencia, con responsables de referencia en los centros.