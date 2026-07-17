urismo Costa del Sol acerca la oferta turística de la provincia a sesenta estudiantes de español alemanes

Turismo Costa del Sol acerca la oferta turística de la provincia a sesenta estudiantes de español alemanes - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha desarrollado una acción de promoción dirigida a estudiantes alemanes de español con el objetivo de dar a conocer la oferta turística y cultural de la provincia de Málaga y reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como destino de referencia para el turismo idiomático.

La iniciativa permitió acercar el destino a cerca de 60 estudiantes internacionales que actualmente cursan programas de aprendizaje de español en la provincia, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La actividad incluyó una presentación del destino Costa del Sol a un primer grupo de 20 estudiantes procedentes de Alemania pertenecientes a la escuela Debla. Asimismo, se recibió a un segundo grupo integrado por cerca de 40 alumnos de la Escuela Cervantes, también procedentes del mercado alemán.

Para los estudiantes de la escuela Debla se trató de su primera visita al destino, una oportunidad para descubrir de primera mano la diversidad turística de la provincia. El programa incluyó visitas a Nerja, Frigiliana, Ronda, Caminito del Rey y Málaga capital, combinando recursos culturales, patrimoniales y naturales.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha explicado que "el turismo idiomático permite crear una conexión muy especial entre el visitante y el destino".

Asimismo, ha señalado que quienes llegan a la Costa del Sol para aprender español tienen la oportunidad de conocer de forma más profunda la cultura, la gastronomía y la identidad del territorio.

Las visitas permitieron mostrar una imagen amplia de la provincia más allá del tradicional producto de sol y playa. Los estudiantes pudieron conocer algunos de los principales atractivos del interior y descubrir propuestas vinculadas a la historia, la naturaleza y el patrimonio cultural.

La experiencia directa es uno de los elementos más valorados dentro de este segmento. Según ha indicado González, "cada estudiante que conoce la provincia se convierte en un potencial prescriptor de la Costa del Sol en su entorno académico, profesional y personal".

Estas acciones forman parte de la colaboración que Turismo Costa del Sol mantiene con escuelas de español y entidades vinculadas al turismo idiomático. Se trata de un segmento que favorece estancias prolongadas, contribuye a la desestacionalización y permite dar visibilidad internacional a la diversidad de la oferta turística de la provincia.

La visita de estos grupos procedentes de Alemania permite seguir fortaleciendo la imagen de la Costa del Sol como destino para el aprendizaje del español y como un territorio capaz de ofrecer experiencias culturales y turísticas durante todo el año.