Valero advierte de que salud mental en Málaga "se está convirtiendo en un privilegio para quien pueda pagarla"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa - IU

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha advertido este lunes de que la salud mental en la provincia de Málaga "se está convirtiendo en un privilegio para quien pueda pagarla", lo que "sin lugar a dudas, supone una vulneración clara del derecho a la salud". Además, ha incidido en que "los recortes y la privatización están detrás de este deterioro, de este colapso de la salud mental".

Valero ha incidido en que "la salud mental tiene que ser pública, tiene que ser universal, comunitaria y tiene que estar basada en derechos". Por ello, ha pedido "amparo" al Gobierno de coalición, porque "la Junta en el ejercicio de sus competencias está haciendo dejación de funciones".

Así, ha explicado que han preguntado al Gobierno "qué va a hacer, qué medidas puede tomar para garantizar que la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones y refuerce de manera inmediata la atención pública en salud mental", así como ha cuestionado por las medidas a tomar "para que la financiación que llega a Andalucía por parte del Gobierno central sea finalista, es decir, que vayan a plantillas públicas estables y no vayan a conciertos y al negocio privado".

Por último, también ha cuestionado sobre "qué medidas va a tomar para impulsar ese plan estatal integral de salud mental". "Para nosotros y nosotras, la salud es un derecho, no es un negocio, y defender la salud, como no, es defender derechos, dignidad y es defender la vida", ha apostillado.

En rueda de prensa, Valero ha incidido en que "la situación de la salud mental en Málaga es uno de los ejemplos más claros de un deterioro deliberado de la salud pública en nuestra provincia bajo el gobierno del PP".

"LA ESTÁN DEJANDO CAER"

Al respecto, ha advertido de que "en este caso no es que esté fallando la sanidad pública, es que la están dejando caer". "No hablamos de un problema coyuntural, esto no es una mala racha, esto es una política deliberada, una política deliberada, decisiones políticas del Gobierno andaluz que evidencian falta de planificación, infrafinanciación y, por supuesto, privatización".

Valero, asimismo, ha criticado que "los datos son contundentes" y ha detallado que "a 15 de junio de 2025, en la provincia de Málaga había 2.593 personas en lista de espera para recibir atención en salud mental".

"Estamos hablando de demoras que alcanzan los 60 días para la primera cita, pero para una segunda cita se puede demorar hasta cuatro y cinco meses", ha dicho y ha incidido en que "en Málaga una persona puede estar esperando a que le atiendan en salud mental hasta medio año", lo que "es especialmente grave cuando estamos hablando de personas con trastornos graves en los cuales la salud mental no puede esperar".

Por otro lado, ha agregado que "Andalucía, en línea con la provincia de Málaga, es de las que tienen peores ratios en cuanto a salud mental del conjunto del país".

Así, ha explicado que "en Andalucía, el Partido Popular nos condena a tener apenas 3,5 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes", por lo que, ha criticado, es "muy por debajo de la media del conjunto del país y muy lejos de la media del conjunto de la Unión Europea".

A juicio de Valero, "en Andalucía no faltan pacientes, lo que faltan son profesionales", advirtiendo de que en Málaga "la situación es más critica": "La bolsa de psicólogos y psicólogas clínicas del SAS está agotada y la Junta de Andalucía no refuerza las plantillas".

Valero ha lamentado que lo que hace el presidente de la Junta es "abrir unidades sin profesionales" y "eso es vender humo". "Colegios profesionales y sindicatos lo vienen advirtiendo con claridad: No hay suficientes psicólogos y psicólogas, no hay suficientes psiquiatras, ni enfermeras, ni enfermeros especialistas en salud mental", por lo que "esta situación no es coyuntural, es estructural".

"Los recortes y la privatización están detrás de este deterioro, de este colapso de la salud mental en nuestra provincia" y "las consecuencias son muy duras para las familias trabajadoras", ya que vemos "cómo cada vez más pacientes, más trabajadores y trabajadoras se ven obligados a acudir a consultas privadas, en el mejor de los casos, porque muchos otros no se lo pueden ni siquiera permitir y dejan de estar atendidos".

En este sentido, Valero ha recordado que en "la provincia de Málaga el salario medio bruto es de 1.532 euros, el coste medio de un alquiler es de 1.500 euros", por lo que lo que ocurre en "en una familia trabajadora o un trabajador que necesite una atención en salud mental con un salario medio" es que "tiene que decidir si paga el alquiler, si paga la cesta de la compra o si recibe esa atención que le es imprescindible".