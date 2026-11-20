El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, en una atención a medios - IU

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, ha asegurado este viernes tras el debate entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que "se volvió a evidenciar que el bipartidismo es un tostón y yo felicito a quien fue capaz de quedarse hasta el final".

Así lo ha señalado Valero, tras ser cuestionado en Málaga por una valoración del cara a cara, al tiempo que ha añadido que "vimos cómo Pedro Sánchez no puede solo ante una derecha, que ya es ultraderecha, y que hace falta un Frente Amplio fuerte para poder, en este caso, dar una alternativa a este país a las derechas reaccionarias".

También, ha continuado, que "vimos también cómo no dieron propuestas claras ante el principal problema, el de la vivienda". A su juicio no las dieron "porque son corresponsables del problema que vive este país": "Tanto el PSOE, que marea la perdiz, como el propio Feijóo, que es un claro aliado del lobby inmobiliario".

Por otro lado, Valero ha señalado que "vimos también un debate en donde, por una parte, Pedro Sánchez daba muchos macrodatos, Feijóo daba muchas mentiras, pero no se daban propuestas en favor de la gente trabajadora".

Por lo tanto, ha asegurado Valero, "el debate evidenció que es el Frente Amplio el que tiene las propuestas para la gente trabajadora y viene de la mano de Frente Amplio una alternativa de país para la mayoría social".