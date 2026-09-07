Valero critica que Moreno "renuncie a 5.811 millones adicionales" para Andalucía con el nuevo modelo de financiación

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, este lunes - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "renuncie a 5.811 millones adicionales" para Andalucía con el nuevo modelo de financiación, al "anteponer los intereses del PP" a los de la comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Valero ha expuesto que, según los datos presentados por el Gobierno de España, "Andalucía recibiría 4.846 millones de euros adicionales mediante el nuevo modelo de financiación, más otros 965 millones con esa reformulización del Fondo de Compensación Interterritorial".

"Moreno Morilla puede discutir el modelo, pero lo que no puede hacer es levantarse antes de sentarse a la hora de negociar este modelo", ha dicho Valero, para quien el presidente lo que no puede hacer tampoco es "negar la propuesta aunque beneficie a Andalucía" por el hecho de que la plantea un gobierno de otro color político.

A su juicio, "si se ponen encima de la mesa 5.811 millones de euros más para Andalucía la respuesta del presidente andaluz no puede ser no los quiero", porque esa cantidad "son médicos, profesores, atención a la dependencia y mejorar la calidad de vida y la dignidad del pueblo andaluz".

"Que no venga Moreno Bonilla con que si Cataluña recibe más o menos", ha expresado el dirigente de IU, apuntando que "no se puede gobernar mirando de reojo" a esa comunidad, sino que hay que "gobernar defendiendo Andalucía y los millones que necesita" esta tierra.

Ha recalcado que Andalucía necesita un presidente que "suba a Madrid a defender los intereses de nuestra tierra y no un delegado territorial del PP que esté esperando instrucciones de (Alberto Núñez) Feijóo".