Valero critica que PP "ha abierto las puertas a fondos sionistas que hacen negocio con genocidio palestino"

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha criticado que el PP "ha abierto las puertas de Andalucía a fondos sionistas que hacen negocio con el genocidio palestino".

Así, ha explicado que Sumar ha elevado una pregunta al Gobierno donde critica "la creciente presencia de fondos de inversión sionistas en el sector inmobiliario y turístico de Málaga".

Valero ha lamentado que "el PP está vendiendo a trozo en nuestras ciudades a fondos sionistas que hacen negocio con el genocidio palestino", advirtiendo de que "fondos como el famoso KKR han puesto sus ojos en nuestras ciudades y barrios".

"KKR no solo está detrás de festivales de música, de la formación profesional privada o de empresas energéticas, también tiene tentáculos en el sector inmobiliario", ha dicho y ha señalado que "el Partido Popular ya le ha entregado a uno de estos fondos el antiguo edificio de Correos y diversos inmuebles de la Junta en el centro de Málaga a fondos sionistas que se lucran con la ocupación de tierras palestinas".

Valero ha vuelto a lamentar que "el PP les abre la puerta para que especulen en nuestras ciudades", al tiempo que ha añadido que "no es ninguna sorpresa": "Todavía no hemos visto a Juanma Moreno ni a Alberto Núñez Feijóo condenar el genocidio palestino", ha apostillado.

Por eso, ha añadido, "ante el colaboracionismo de los gobiernos del Partido Popular con empresas sionistas", han planteado al Gobierno de España "que actúe en el ámbito de sus competencias para retirar el apoyo a las empresas cómplices del genocidio en Gaza y a la ocupación de palestina; a no contratar con estos fondos israelíes o imponer un etiquetado especifico a todos los productos comercializados en España por empresas israelíes", ha detallado.

En concreto, en entre las preguntas formuladas están si el Gobierno, "en la medida de sus competencias retirará todo apoyo a empresas cómplices con el genocidio y la ocupación palestina" o si tiene previsto el Ejecutivo "tomar medidas para evitar que fondos de inversión y empresas que tienen actividades en los territorios ocupados ilegalmente por el Estado de Israel hagan negocio en España".