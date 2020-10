Valero destaca PGE y pide a Junta "aprender de esta música de políticas expansivas y acometer reformas similares"

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha valorado el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha instado al Gobierno andaluz "a tomar nota del compromiso por lo público, la justicia fiscal y el escudo social".

"El Gobierno andaluz tiene que aprender de este espíritu, de está música de los PGE porque Andalucía es la que tiene las tasas de precariedad más altas de la UE; porque crece la pobreza y la pobreza severa, porque aumenta el desempleo", ha señalado, insistiendo en que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene que "aprender de estos presupuestos, de esta música de políticas expansivas y acometer reformas similares en nuestra tierra".

Valero ha asegurado que "vivimos tiempos cruciales para el país y para Andalucía", incidiendo en que "nos estamos jugando que la recuperación económica no deje a nadie atrás". "Nos estamos jugando también que se den cambios estructurales en nuestro modelo productivo para que nuestro país tenga una industria fuerte, sostenible y que genere empleo estable en el futuro".

"Tenemos también --ha proseguido-- la responsabilidad de blindar los servicios públicos; nos estamos jugando el pasar de un Estado de bienestar a un estado protector", por lo que, por ello, "es tan importante el acuerdo de presupuestos porque responde a ese compromiso".

Para Valero, "no se pueden entender si no es por la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno central. Este acuerdo de presupuestos es fruto de la presencia de Unidas Podemos y también de las movilizaciones de la mayoría social contra los recortes y contra la austeridad, que se han dado en los últimos años". "Sin eso no se podría entender ese compromiso por lo público".

Al respecto, ha dicho que eso se traduce "en la mayor inversión pública de la historia en nuestro país; también en que se va a por una mayor justicia fiscal", incidiendo en que "por fin se mete mano a las grandes fortunas de este país que salen de rositas de todas las crisis económicas", ha abundado.

También ha destacado el reforzamiento del escudo social, a través de la dependencia, protección social, becas y el Ingreso Mínimo Vital. Además, ha defendido que es un presupuesto "feminista, que refuerza los sistemas de cuidado, fundamentales para la conciliación".