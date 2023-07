Valero dice que España "necesita un gobierno que afronte la crisis climática" y defiende que Sumar es la "garantía"

Advierte de que el 23J "nos jugamos un gobierno negacionista" o uno "progresista que acometa una transición ecológica justa"



MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Sumar al Congreso por Málaga, Toni Valero, ha defendido este lunes que Sumar "es la garantía de políticas verdes" y advertido de que España "necesita un gobierno que afronte la crisis climática".

Así lo ha señalado en Málaga junto con el copresidente del Partido Verde Europeo, Thomas Waitz, y la candidata número 2 de Sumar al Congreso por Málaga, Mar González.

"Este país no puede quedar en manos de quienes vienen a decir que la tierra es plana, no puede caer en manos de quienes niegan la crisis climática, de quienes como el PP, dan la espalda a la evidencia científica cuando ésta no les interesa".

Así, ha dicho que, "muy al contrario", España "necesita un gobierno que afronte esa crisis climática porque especialmente va a ser grave, está siendo grave, en Andalucía, probablemente la región de la Unión Europea más vulnerable ante la crisis climática".

"Eso significa que el próximo 23 de julio nos jugamos un gobierno negacionista que da la espalda a la evidencia científica, o un gobierno progresista que acometa una transición ecológica justa", ha advertido.

Valero ha hecho hincapié en que Sumar "ha venido a acometer las transformaciones que necesita nuestro país para hacer frente a la crisis climática y hacerlo mejorando la vida de la gente, mejorando las condiciones de trabajo de la gente".

"Sumar es la garantía de políticas verdes para nuestro país; responde a esa honda preocupación de la sociedad española, de la sociedad andaluza y fundamentalmente de la juventud por la crisis climática", ha concluido.

Por su parte, el copresidente del Partido Verde Europeo, Thomas Waitz, ha recordado que desde la UE están tratando "de diseñar unas líneas de estrategia que trabajen en lo ecológico y laboral", además de que "fomente el empleo".

"Estás nuevas líneas de desarrollo tienen que tener en cuenta el desarrollo de la tecnología pero desde una perspectiva verde y limpia", ha incidido, al tiempo que ha agregado que "ahora mismo la UE está tratando de usar fondos para mover energías limpias más allá de la solar y la eólica, la geotérmica, mareas y otras muchas".

Como ejemplo de economía circular, ha citado que "ahora mismo el 95% del litio que se extrae no se recicla" y "este es uno de los frentes que queremos acatar; esta economía circular que limpie lo que produce y hacer una Europa independiente de esas fuentes de energía que contaminan el planeta".

"Este cambio, esa transición hacia una energía limpia va a generar más empleo de lo que se va a perder, ofrecerá mucha más posibilidades laborales", ha asegurado.

Asimismo, ha dicho que desde la izquierda verde y progresista se apoya este tipo de energía que "va a repercutir positivamente en la economía local", asegurando que "cada vez se ven más paneles solares en las casas, esto crea empleo y, al mismo tiempo reduce la factura de los ciudadanos".

"La UE está poniendo millones de euros para que se puedan hacer cambios efectivos, por ejemplo, el aislamiento en las viviendas que reduciría enormemente las facturas de la electricidad, pero también necesitamos los países miembros den ese apoyo a estas energías y posibilidades", ha afirmado.

Por su parte, Mar González, candidata número 2 al Congreso, ha incido en que "nos situamos en una encrucijada en la que tenemos dos opciones diferentes. Continuar por el camino del carbón o ir hacia una transición ecológica y energética adecuada a la situación en la que nos encontramos".

"Esta transición daría paso a la creación de un empleo que saldría de la estacionalidad, un empleo de más calidad, de mano de obra cualificada. Solamente la generación de estas nuevas energías y sus componentes crearían en España cerca de 400.000 empleos. Desde Sumar queremos situar a España como una potencia verde que vaya a la vanguardia de estas políticas", ha concluido.