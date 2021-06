Valero dice que Unidas Podemos "tiene la fortaleza y arraigo suficiente para plantear una batalla electoral solvente"

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha incidido este martes en que "Unidas Podemos tiene la fortaleza y arraigo suficiente para plantear una batalla electoral solvente, eficaz y esperanzadora".

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha asegurado que "ese espacio puede recoger una constelación en la que, sin lugar a dudas, espacios andalucistas, también se sientan representados e implicados".

De hecho, ha dicho, también están en Unidas Podemos "sectores que podemos denominar como sectores andalucistas", insistiendo en que "a partir de ahí, la línea seguida por Anticapitalistas es una línea legítima pero que sin lugar a dudas los separa de los espacios comunes".

"Es legítima la decisión que tomaron pero que los aleja de espacios de unidad, amplios, de mayorías sociales en Andalucía como sí puede representar Unidas Podemos por Andalucía". De igual modo, ha dicho estar abierto "a todas las opciones posibles" pero "no es esperanzador lo que sale de ese espacio", en alusión al nuevo proyecto de Teresa Rodríguez.

Así, sobre el nuevo Adelante Andalucía, nuevo proyecto de Teresa Rodríguez, ha opinado que lo que están haciendo "induce a confusión con la ciudadanía y es, sin lugar a dudas, una impostura, y una apropiación indebida de una marca, así lo pienso".

De igual modo, sobre la marca ha explicado que "no nos despistamos, no vamos a centrar nuestra atención en algo que nos parece que es absolutamente pretérito; nosotros estamos en los problemas de la gente", asegurando que en ese ámbito son los servicios jurídicos los que tienen su propio recorrido "y en ese caso no queremos que haya interferencias en la actuación política diaria que tiene que estar en otras cosas".

Cuestionado, en concreto, por si la ciudadanía podría tener confusión, Valero ha señalado que "vamos a tratar de evitar esa confusión y nuestros servicios jurídicos van a decir las vías a seguir, los momentos oportunos, y ahí tiene su propio recorrido".