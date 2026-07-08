Valero exige en el Congreso una "solución definitiva" al problema del agua en el Valle de Abdalajís

El diputado Toni Valero en una imagen de archivo. - IU

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU ha registrado en el Congreso una iniciativa para que el Gobierno de España, Adif, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento "se sienten por fin en una misma mesa y acuerden la infraestructura que garantice un suministro estable y permanente de agua potable en el municipio malagueño de Valle de Abdalajís (Málaga)".

El diputado de IU ha criticado que "dos décadas después de los daños de las obras del AVE al acuífero, el municipio sigue dependiendo de medidas de emergencia" y ha acusado al Gobierno andaluz y a la Diputación de "mirar hacia otro lado mientras los vecinos esperan soluciones reales".

Valero ha criticado que "desde Izquierda Unida llevamos al Congreso de los Diputados una iniciativa para que Valle de Abdalajís tenga de una vez por todas una solución definitiva al problema del agua".

"No es normal que más de 20 años después de que las obras del AVE dañaran el acuífero del municipio, los vecinos y vecinas sigan dependiendo de medidas de emergencia para acceder a un derecho tan básico como el agua potable", ha apostillado en un comunicado.

De igual modo, ha subrayado que "lo que proponemos es muy sencillo, sentar en la misma mesa al Gobierno de España, Adif, la Junta, la Diputación y al Ayuntamiento para acordar, financiar y ejecutar la infraestructura que garantice un abastecimiento estable y definitivo. Y mientras tanto, asegurar que no se interrumpa el suministro".

"Pero también hay que decirlo con claridad, el Gobierno andaluz de Moreno no puede seguir mirando hacia otro lado. La Junta y la Diputación llevan demasiado tiempo sin asumir la responsabilidad que les corresponde, sin asumir su competencia. Los vecinos de Valle de Abdalajís no necesitan más promesas, necesitan soluciones", ha declarado.

Por último, Valero ha señalado que "defender a Valle de Abdalajís es defender a nuestros pueblos. El mundo rural no puede seguir siendo el último de la fila ni tener ciudadanos de segunda. Garantizar agua potable es garantizar igualdad, dignidad y futuro para nuestros municipios".

Así, la iniciativa plantea la creación de dicha mesa de trabajo con las distintas instituciones para que "estudie la alternativa más adecuada para garantizar el suministro permanente, suficiente y sostenible de agua al municipio, así como la firma de un convenio de colaboración entre las administraciones para la ejecución de la infraestructura necesaria y definitiva".

De igual modo, plantea que, "mientras se da esa solución, la población del Valle de Abdalajís disponga, en todo momento, del abastecimiento suficiente de agua potable".