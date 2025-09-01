Valero (IU) dice que Moreno "tiene obligación de aceptar quita de deuda": "Andalucía no es la sucursal del PP"

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha considerado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "tiene la obligación de aceptar esa quita de deuda para favorecer a los andaluces y a las andaluzas y no hacer de correa de transmisión de Génova" y ha exigido a la Junta "un giro de 180 grados, que abandone la confrontación y se ponga de parte de los intereses" de Andalucía", que, ha apostillado, "no es la sucursal del PP de Madrid".

"Moreno no puede rechazar esta quita de deuda y mirar a la cara a quien lleva meses esperando que la atiendan en la sanidad pública y están a la lista de espera; no puede rechazar esta quita de deuda mientras mantiene las universidades públicas infrafinanciadas; no puede rechazar esta quita de deuda mirando la cara a quien lleva más de 600 días esperando que le den una ayuda a la dependencia", ha dicho.

Así se ha referido Valero en rueda de prensa en Málaga al rechazo por parte del PP y de Moreno a la condonación de deuda de las comunidades autónomas que se lleva este próximo martes al Consejo de Ministro por valor de 85.000 millones de euros, de los que 18.791 millones van para Andalucía, según ha precisado. Por lo que ha apuntado que la región andaluza es "la más beneficiada de la quita de deuda que el Gobierno de coalición va a hacer a las comunidades autónomas".

Según ha criticado, Moreno "ha preferido dejar en la cuneta los intereses de Andalucía y sumarse a la confrontación del señor Feijóo, a los intereses de la calle Génova", al tiempo que ha considerado que "esta confrontación del PP roza el ridículo, porque tres de las cuatro comunidades más beneficiadas por la quita de deuda están gobernadas por el PP".

"Roza el ridículo el PP y Moreno Bonilla cuando el 75% de la quita a las comunidades autónomas van a parar a las comunidades autónomas que gobierna el PP", ha insistido el dirigente andaluz de IU, para quien el presidente andaluz "ni entiende ni conoce la historia de Andalucía".

Valero ha considerado que "las razones de esta quita tienen que ver con la reparación que merece Andalucía por esa infrafinanciación estructural que ha padecido durante décadas" y tienen que ver "porque se reconoce que la deuda andaluza fue generada en gran medida por las políticas antisociales y de austeridad que aplicó sin piedad el Gobierno del PP, con Montoro hoy en los tribunales a la cabeza".