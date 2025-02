Valero (IU) pide al PP que no confronte con los menores migrantes y señala que "todas las CCAA" participan en su acogida

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha pedido este viernes al PP que no confronte con el Gobierno de España en relación al reparto de menores migrantes no acompañados por el conjunto del territorio español, y ha defendido que "todas las comunidades autónomas participan, en mayor o menor medida", en su acogimiento.

Así lo ha trasladado el también diputado nacional de Sumar en una rueda de prensa en Málaga, y al hilo del acuerdo que este pasado jueves alcanzaron la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo --de Coalición Canaria--, para fijar los criterios para la distribución de los menores migrantes no acompañados llegados al archipiélago canario y a la ciudad autónoma de Ceuta.

Toni Valero ha celebrado que el presidente de Canarias, que gobierna en coalición con el PP, llegue a ese "acuerdo con el Gobierno para garantizar algo que es fundamental, y es la salvaguarda y protección de menores no acompañados que huyen solos, que viajan solos y llegan a las costas de nuestro país".

Dicho esto, el dirigente de IU ha realizado un llamamiento para que el Partido Popular "abandone la confrontación y discursos que rayan el racismo, y se sume a lo que su presidente autonómico en Canarias está diciendo de manera sensata", y es que se apliquen "unos criterios en connivencia con el Gobierno, que ya están claramente establecidos en la Conferencia Sectorial de 2022" con el acuerdo de "todas" las comunidades autónomas, según ha subrayado.

Al respecto, Toni Valero ha apuntado que esos criterios "garantizan que Canarias no soporta una atención para la cual no está preparada, y está desbordada", y que se haga una acogida de estos menores "de manera solidaria en el conjunto del territorio".

De esta manera, el dirigente de IU ha subrayado que "todas las comunidades autónomas participan en mayor o menor medida en ese acogimiento en función" de dichos criterios "pactados por unanimidad" en la referida Conferencia Sectorial de 2022, y ha abogado por que desde el PP "no se haga demagogia ni se mienta a la ciudadanía".

Valero ha puntualizado que habrá "unas comunidades que ahora tendrán que acoger algo más que otras, en tanto que tengan más recursos y más capacidad para hacerlo, o porque hayan acogido en menor medida que otras" regiones, pero ha subrayado que "eso es la solidaridad, la corresponsabilidad, y es ceñirnos a los acuerdos de una conferencia sectorial".

En esa línea, ha considerado que, "en este tema", en el que "estamos hablando de menores", el PP se "debería cuidar mucho" de "no caer en discursos discriminatorios, racistas o de confrontación". "Creo que hay otros ámbitos en los cuales puede confrontar con el Gobierno de coalición no metiendo a menores no acompañados por medio", ha zanjado Toni Valero en referencia a los 'populares'.