Valero (IU) sobre la unidad de la izquierda: "No es una opción, es ya algo en lo que se está trabajando y construyendo"

El coordinador regional de IU en Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. - IU

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida en Andalucía (IU-A), Toni Valero, ha valorado el acto de este pasado fin de semana en Madrid, que en su opinión ha supuesto "un auténtico revulsivo para la izquierda plurinacional" de España, "un paso al frente"; y ha dicho que "se ha abierto una nueva etapa en la que IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar demuestran que la unidad no es una opción, es ya algo en lo que se está trabajando, es ya algo que se está construyendo".

En ese sentido se ha posicionado este lunes durante una rueda de prensa en Málaga, en la que ha dicho que la izquierda plurinacional "no se resigna": "Tenemos ganas y podemos ganar a las derechas reaccionarias sobre las cuales están cabalgando los especuladores que nos están arruinando la vida a las capas populares".

Ya en el plano regional, el coordinador de IU-A ha recordado que esta semana se celebra en la región el Día de Andalucía, 28 de febrero, y ha anunciado un acto multitudinario en Córdoba organizado por Por Andalucía, así como la participación en grandes movilizaciones, como la de Sevilla.

"Y lo vamos a hacer desde Por Andalucía tendiendo la mano a la gente, tendiendo la mano a la gente para que se incorpore al cambio que necesita Andalucía", ha dicho el líder de izquierdas que ha agregado que la confluencia Por Andalucía "es la expresión, en Andalucía de esa izquierda, apegada al territorio, esa izquierda con arraigo, que conoce la realidad, que vive donde viven los andaluces y andaluzas porque simplemente y llanamente formamos parte de la Andalucía real".

Valero ha sostenido que Por Andalucía "no es una etiqueta electoral sin gente detrás", sino una fuerza política "que está en los barrios, que está en los pueblos, que está en cada lucha que se da en Andalucía".

"Y somos también la voz de Andalucía en Madrid. Peleamos en el Congreso de los Diputados frente a PP y Vox para arrancar lo mejor para Andalucía, para subir el salario mínimo interprofesional, para arrancar ayudas que llegan cuando las borrascas han asolado nuestras tierras", ha expresado

DICE QUE MORENO "LLEGA SIN CONVICCIÓN" A AYUDAS POR BORRASCAS

En este punto, el coordinador regional de IU a reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "que no sea cicatero", toda vez que ha considerado que "de nuevo llega mal, tarde y sin convicción a las ayudas por las borrascas".

"Sigue sin destinar ese 2% del gasto no financiero andaluz, esos 941 millones, a quienes más lo necesitan, cuando la crisis climática ha tenido una de las peores concreciones, como han sido estas borrascas que han arrasado nuestros campos y nuestro medio rural", ha criticado.

Por Andalucía cuenta con un arraigo que se expresa también en esas 60 alcaldías y más de mil concejales y concejalas a lo largo y ancho de Andalucía.

Por último, ha defendido que Por Andalucía, con 60 alcaldías y más de mil ediles en Andalucía, tiene "credibilidad, raíces y presencia", y que la confluencia de izquierdas es "ese contrapeso real a las derechas reaccionarias en las ciudades y en el mundo rural y es un proyecto que se amplía", ha dicho, a la vez que ha recordado que la semana pasada el partido Alternativa Republicana se sumó a la coalición.

"Por Andalucía es esa fuerza política que tiene un proyecto para Andalucía: Una Andalucía libre en una España federal y una España republicana. Es esa casa común de la izquierda real en Andalucía y del andalucismo que está dispuesta a ganar. No quiere administrar derrotas, quiere ganar en Andalucía, quiere garantizar el cambio político", ha concluido.