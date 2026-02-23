Valero pide "unidad" frente a Trump, "que se cree señor del cortijo global y encuentra cipayos y lacayos" en España

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero. - IU

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha demandado "unidad" frente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, "que se cree el señor del cortijo global y que, sin embargo, encuentra a cipayos y lacayos también en nuestro país".

Así lo señalado Valero tras ser cuestionado en rueda de prensa en Málaga en relación con los aranceles de Trump, al tiempo que ha incidido en que "está claro que Donald Trump ha venido a cargarse el derecho internacional, plantea unos aranceles claramente ilegales y nosotros aquí lo que demandamos es unidad frente a este que se cree el señor del cortijo global y que, sin embargo, encuentra a cipayos y lacayos también en nuestro país".

Al respecto, ha incidido en que "tenemos a Vox, a la ultraderecha de Vox, que es la sucursal de Trump en España": "Dice defender al campo, pero no contraviene los aranceles de Trump".

Además, ha señalado también que "tenemos a una derecha, el Partido Popular, timorata, que agacha la cabeza" y ha precisado, en este sentido, que "lo vimos con su máxima expresión, con su jefa, Ursula von der Leyen, jefa del PP Europeo como agachó la cabeza ante Donald Trump".

Por todo ello, Valero ha incidido en que "hace falta unidad para frenar a este sátrapa y, por lo tanto, sobran lacayos y cipayos en nuestro país al servicio de este señor del cortijo global", ha concluido.