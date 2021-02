Valero pide suspender actividad no esencial en todos los municipios andaluces: El plan de la Junta "no funciona"

Insta al Gobierno andaluz a actuar: "No es el momento de comentar la actualidad política"

MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha advertido este martes que el plan de la Junta para hacer frente a la pandemia del coronavirus "no funciona" y ha instado al Ejecutivo regional a tomar medidas "que son imprescindibles" como el cierre perimetral de los municipios en la región y el cierre de la actividad no esencial en Andalucía, ya que "la tendencia" en todas las localidades "es a peor".

"No hay que esperar a que el colapso se siga extendiendo, ya tenemos colapso hospitalario en muchos distritos sanitarios no tenemos que esperar a que se colapsen todos", ha advertido, pidiendo ayudas directas para los sectores afectados.

Valero en rueda de prensa junto con el coordinador provincial de IU en Málaga y portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha dicho que la tercera ola es "un tsunami, como se aventuraba, por desgracia, hace una semana".

"Estamos en una situación en Andalucía peor que en el resto del país", ha advertido y ha criticado que "el plan del Gobierno andaluz no funciona". Así, en este sentido, ha dicho que la tendencia que se da en el resto del país, que "es evidentemente todavía cogida por pinzas", es "más esperanzadora que la situación calamitosa en la que nos encontramos en Andalucía".

"ES EL MOMENTO DE ACTUAR, NO DE COMENTAR LA ACTUALIDAD POLÍTICA"

Valero ha señalado que "estamos ya en un colapso hospitalario en muchos distritos sanitarios", por lo que ha pedido al Gobierno andaluz que "exprima" todas sus competencias, "que tome todas las medidas que están en su mano, que puede, que tiene más medidas": "Es el momento de actuar, no es el momento de comentar la actualidad política".

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha insistido, por tanto, en que el Ejecutivo andaluz tiene que "acometer las tareas pendientes desde el primer día de pandemia, que parece que sigue postergando, sigue dando patadas hacia adelante", aludiendo a solucionar "algo calamitoso" como es "la falta de recursos humanos en el sistema sanitario".

En este sentido, ha recordado que ya ha dicho "por activa y por pasiva" que hay que reforzar la Atención Primaria para "resistir, detectar, rastrear y para generar esperanza cuando haya vacuna". Además, ello debe de ir de la mano del aumento de sanitarios.

"No se trata de aumentar muchas camas si no garantizas que haya sanitarios que atienden a los enfermos de COVID que están ocupando esas nuevas camas", ha agregado, por lo que, ha incidido, el reforzamiento del sistema sanitario es "imprescindible en el aspecto de los recursos humanos, no solo de la estructura".

Por ello, urge al presidente de la Junta a "gobernar; tiene que asumir el papel que tiene de presidente de la Junta y no limitarse a ser un comentarista de actualidad, que se hace muchas fotos en hospitales". "Eso está muy bien pero no resuelve la pandemia, es más el plan no está funcionando".

Así, ha insistido en que la Junta, "al no funcionar el plan" tiene que tomar medidas que "son imprescindibles", como el cierre perimetral de los municipios en la región y el cierre de la actividad no esencial en Andalucía. "Esas restricciones que creemos que el Gobierno andaluz está en su mano tomarlas, y debe tomarlas, las tienen que acompañar con ayudas directas a esas pymes, a esos negocios que van a pagar las restricciones".

Así, ha señalado que si se le pide ese "sacrificio" a determinados sectores económicos, "hay que ayudar a esas pequeñas y medianas empresas porque el Gobienro andaluz tiene superávit". "Si se hace gala de tener superávit, ese dinero se tiene que emplear en los momentos de emergencia como en los que estamos para que no haya cierre de pequeñas y medianas empresas", ha dicho. "Tenemos que evitar a toda consta que haya un deterioro del tejido productivo", ha abundado.