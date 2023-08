Vecinos de Vélez podrán conocer en qué zonas se corta el agua a través de las redes sociales del Consistorio

El Ayuntamiento y Aqualia piden un uso responsable del consumo



VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Vélez-Málaga ha incidido este jueves en que el consumo moderado de agua es una de las claves para tratar de contener las restricciones que se están llevando a cabo en la localidad desde hace ya más de un mes y debido a la sequía.

Así, además de que se pida un uso responsable del agua, han detallado que las redes sociales del Consistorio informarán a partir de ahora todas las noches en qué poblaciones y zonas habrá restricciones durante cada madrugada, "con horarios orientativos, porque el agua tarda más en llegar a determinados lugares".

El concejal responsable de Agua del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, y el gerente de Aqualia, Javier Portero, han explicado el funcionamiento y las singularidades de los cortes, así como los motivos por los que las restricciones se reducen o amplían en el tiempo y afectan de forma diferente a cada vecino.

Claros ha recordado que tras el primer decreto de sequía que lanzó la Junta de Andalucía en 2021 se debieron ya tomar medidas y que ahora, sin apenas lluvias en el último año hidrológico, el problema "se ha agravado".

Ha recordado el bando del Consistorio del pasado 28 de junio, donde explican que "se nos cortaban un 20% desde Axaragua, del agua que nos viene del pantano de La Viñuela" y ha comentado que se han incrementado los recursos destinados a reparación de averías, para aumentar la plantilla de Aqualia y en una campaña de concienciación para ahorrar agua en todos los hogares del municipio.

También el concejal ha informado de que desde la noche de este pasado miércoles las redes sociales del Ayuntamiento anuncian qué territorios van a sufrir la interrupción temporal del agua, desde las 23.30 a las 7.00 horas, algo que se hará a diario a partir de ahora. "Los cortes dependen del consumo y de los depósitos, en algunas zonas no se corta el agua, y en otros, sí".

Por su parte, el gerente de Aqualia, Javier Portero, ha analizado qué ha supuesto esa reducción "del 20% en el caudal suministrado al municipio". "Lo que estamos intentando desde el servicio es que esa reducción del caudal a la ciudadanía le afecte lo menos posible y se está llevando principalmente a cabo en restricciones nocturnas", ha señalado.

"El problema básico que tiene el municipio de Vélez-Málaga es que tiene un sistema hidráulico bastante complejo con muchísimos kilómetros de tubería y muchas instalaciones. Carece de depósitos reguladores de volumen importante y eso hace que todo tipo de cortes, de restricción, de averías y de problemas que tengamos se traduzca en algo muy complejo de llevar a cabo y de regular".

Ha añadido que "cualquier actuación que lleve a cabo puede suponer roturas en tuberías y determinados inconvenientes que finalmente se puedan traducir en que la población se pueda encontrar en determinadas horas del día sin agua".

Asimismo, ha agregado que "uno de los problemas principales que tiene la población es que muchas veces no se entiende bien cómo funciona el sistema de agua". "La gente entiende otro suministro de forma bastante clara pero el agua yo creo es un poco la gran desconocida. Muchas personas, cuando le anuncian que puede haber restricciones entre a 23.30 y las 7.00 de la mañana pues piensan que a la 23.30 de la noche ya no tienen agua y que a las 7.00 de la mañana pues vuelven a tener agua, pero eso realmente no es así, porque el agua es un fluido que viaja por tuberías, pesa bastante y la velocidad es bastante lenta, ya que circula a 1,5 metros por segundo. Eso hace que llegar a todos los sitios sea más complejo".

Ha detallado que "dependiendo mucho de dónde está la vivienda de la persona, en qué zona y a qué altura está el depósito, pues puede que esa persona no se entere de que el depósito se corta, pues si vive en una zona baja el agua de la tubería va cayendo por gravedad y hasta que la tubería no se vacía por completo, él no lo nota".

Sin embargo, ha continuado, "una casa que esté en alto y al lado del depósito en el momento en que tú cortes el agua en el depósito automáticamente en cuanto se vacía un poquito la tubería se queda sin agua", lo que supone que cuando "repones por la mañana el suministro puede que no haya problemas y la casa de abajo inmediatamente tenga agua pero las casas de arriba tardan más hasta que se llena la tubería. Eso es una pega que está teniendo la gente porque no se explica bien por qué el agua en determinados sitios se repone y en otros tarda más en llegar; y en el otro se repone y tarda menos en llegar".

"UN PROBLEMA CON EL QUE CONVIVIR"

Por otro lado, han insistido en que "la falta de agua es un mal endémico, ya que cada vez llueve menos y el consumo aumenta". "Es muy importante que la gente tenga en cuenta que este problema es un problema que vamos a tener si sigue sin llover, quizás más acuciante", ya que "cada vez tienes menos recursos y cada vez los consumos de la población son tendentes a aumentar. Con lo cual, la única solución que hay para que este problema se atenúe y la gente tenga menos problemática es reducir el consumo del recurso y tratar de aumentar el recurso".

"LOS CORTES SON INEVITABLES EN ESTOS MOMENTOS"

El gerente de Aqualia ha destacado que se están realizando "todos los esfuerzos posibles para molestar lo menos posible a la ciudadanía, pero que los cortes son inevitables en estos momentos".

"El Ayuntamiento, que es el principal consumidor, está haciendo todos los trabajos necesarios para que se consuma menos agua: reduciendo los riesgos, reparando más rápido las averías, teniendo las instalaciones más adecuadas y pidiendo a la población que en la medida posible haga un uso más eficiente del recurso. Con eso reduciremos el consumo y de otra forma estamos también trabajando en que se aumente el recurso, es decir intentar poner en marcha todas las actuaciones que puedan ser necesarias para que podamos tener más agua en alta de forma que podamos volver a suministrar el caudal necesario para la población".

A día de hoy, "la Junta está llevando a cabo algunas actuaciones para tratar de tener más recursos, como el trasvase de la cuenca occidental y la famosa planta depuradora. Y nosotros, por otra parte, estamos analizando antiguos sondeos que tenemos que en su día se abandonaron para poder tratar de ponerlos en funcionamiento".

"REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA"

Portero ha instado a los vecinos a hacer todo lo posible para reducir el consumo de agua. "El problema que tenemos con el agua es un problema que ha venido para quedarse si no se hace nada y la climatología no cambia. Tendremos que hacer un uso del agua mucho más responsable. Debemos ponernos el ejemplo de un vecino que vive en el campo y tiene un aljibe de 30 metros cúbicos. Deberá hacer el uso lo más reducido posible para garantizar que tenga los máximos días posibles de consumo. Pues ese es el mensaje que hay que trasladar".

Por último, el concejal ha señalado que desde el Ayuntamiento se ha solicitado ya una subvención, con carga a los Fondos Next Generation, a través de un Perte del agua, "para intentar cambiar una tubería que tenemos desde la zona de la Bajamar hasta el Rincón de la Victoria, que es la que produce un poco más de pérdida".

"Quiero decirle a la ciudadana que seguimos trabajando, pero tenemos este gran problema y debemos intentar consumir lo menos posible, intentar ahorrar", ha concluido.