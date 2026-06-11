Vega, Georgina y Mr Proper protagonizan el Yellow Sound, festival que regresa a La Térmica y reivindica la conciliación

Vega, Georgina y Mr Proper protagonizan el Yellow Sound, el festival que regresa a La Térmica y que reivindica la conciliación desde la música y el ocio en familia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vega, Georgina y Mr Proper protagonizan el Yellow Sound, el festival que regresa a La Térmica y que reivindica la conciliación desde la música y el ocio en familia. La cita vuelve a Málaga con una nueva edición que consolida su papel como referente nacional en la unión de cultura, familia y compromiso social.

Impulsado por la Asociación Yo No Renuncio, presidida por Laura Baena, el festival celebrará su tercera edición el próximo 11 de julio en La Térmica, reafirmando su apuesta por un modelo de ocio que pone en el centro los cuidados y la corresponsabilidad.

La presentación oficial ha tenido lugar en La Térmica, donde se ha dado a conocer el cartel y las principales novedades de una cita que va más allá de la música: un espacio pensado para que las familias puedan disfrutar juntas sin renunciar, visibilizando una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad española: la conciliación.

En el acto se ha contado con la participación de la vicepresidenta y diputada de Igualdad, Antonia Ledesma, el director de La Térmica, Antonio Javier López, y las artistas Georgina y Vega.

Yellow Sound, han recordado, "nace con una idea clara: demostrar que otra forma de vivir el tiempo libre es posible". En un contexto en el que los cuidados siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, el festival se presenta como una alternativa que integra música, juego y reflexión social.

El evento combina conciertos en directo con zonas de juego y actividades participativas que abordan, desde una perspectiva lúdica, cuestiones clave como el reparto de tareas, la carga mental o el valor social de los cuidados.

Ledesma ha incidido en que "las instituciones tienen un papel muy importante y tienen que poner los medios para que la corresponsabilidad y conciliación sea posible, porque muchas veces no solo basta con la concienciación familiar"

"Este no es un festival cualquiera. Es el festival de las familias corresponsables. Un espacio donde celebramos que cuidar es una responsabilidad compartida y donde demostramos que las familias no tienen que renunciar a su tiempo ni a estar juntas", ha señalado Laura Baena durante la presentación.

Por su parte, el director La Térmica, Antonio Javier López ha destacado que La Térmica "es un espacio que siempre ha acogido a gente muy diversa, donde el public familiar es irrenunciable".

MÁLAGA, PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS CORRESPONSABLES

La cita será el sábado 11 de julio en La Térmica, con apertura de puertas a las 18,30 horas. Las entradas ya están disponibles en: yonorenuncio.com/yellow-sound. Tras el éxito de ediciones anteriores, el festival espera reunir a miles de familias en una jornada que combina música, ocio y activismo social.

El recinto se dividirá en distintos espacios, como zona de conciertos en directo, área de juegos vinculados a tareas doméstico-familiares, zona de cuenta cuentos, actividades lúdicas, baile, tecnología o música y espacios de descanso y reflexión.

Además, el festival incorporará contenidos basados en datos reales de la Asociación Yo No Renuncio sobre conciliación y corresponsabilidad, así como nuevas dinámicas participativas para sensibilizar tanto a niños y niñas como a personas adultas. Se contará también con el apoyo de Danone, con una zona dedicado a visibilizar la carga mental asociada a la alimentación infantil, una responsabilidad cotidiana que continúa generando una importante carga mental.

Esta propuesta está vinculada a los resultados de su reciente estudio, que revela que el 70% de madres y padres identifica la alimentación de sus hijos e hijas como su principal fuente de carga mental diaria.

Esta edición contará también con una zona de ludoteca con actividades guiadas para menores de entre tres y seis años, facilitando así la participación de las familias durante toda la jornada.

UN PROYECTO COLECTIVO CON IMPACTO SOCIAL

El Festival Yellow Sound es posible gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas comprometidas con la conciliación y la igualdad. Cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y La Térmica; y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Danone, Mayoral, Mustela, Cervezas Victoria, Diario Sur y el La Madre de los Beatles.

Además, contará con la participación de iniciativas como Yes We Tech, My Sweet Koala, Swing Out Studio o Rock School, que aportarán actividades complementarias para enriquecer la experiencia.