Una veintena de empleados y responsables de Paradores en Málaga se forma en Violencia de Género - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de empleados y responsables de la red de Paradores en la provincia de Málaga han sido formados hoy en Violencia de Género para atender en los Puntos Violeta de estos establecimientos en la provincia de Málaga.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha participado en la jornada formativa, ha valorado el interés de Paradores en unirse a la red de Puntos Violeta en la provincia de Málaga a través de todos sus establecimientos y ha agradecido el interés de los empleados de la red de Paradores para formar parte de los equipos de asesoramiento en materia de Violencia de Género.

Salas ha recordado que actualmente hay 33 Puntos Violeta activados en la provincia de Málaga en la Gerencia Territorial del Catastro, las oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), la Oficina de Extranjería, la Agencia Estatal Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y la Subdelegación del Gobierno. A ellos se sumarán los 5 paradores de la provincia de Málaga.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha señalado que "los Puntos Violeta se están instalando en las oficinas de la Administración General del Estado para atender a las personas víctimas de violencia de género o de su entorno que acuden a realizar gestiones y puedan conocer algún hecho o incluso sean víctimas, para que puedan asesorarse sobre cómo actuar".

Ha destacado que la Administración ha formado a los empleados públicos "para que asesoren y atiendan a las personas afectadas sobre cómo se debe actuar y denunciar ante estos hechos".

Por último, ha recordado que un Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender de forma masiva el compromiso social y la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

Esta iniciativa tiene como objetivo implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista, acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos.