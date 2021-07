La velocidad inadecuada interviene en el 17,5% de los accidentes con víctimas registrados en Málaga hasta junio

MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga ha registrado entre el 1 de enero y el 30 junio de este año un total de 405 accidentes con víctimas y en 71 de ellos ha intervenido como factor concurrente la velocidad inadecuada, lo que representa un 17,53 por ciento del total de estos siniestros producidos.

La Dirección General de Tráfico realiza desde este pasado lunes y hasta el próximo 18 de julio una campaña de control y vigilancia especial de velocidad con el apoyo y colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las distintas Policías Locales de los Ayuntamientos colaboradores.

En concreto, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga en un comunicado, los 71 accidentes con víctimas registrados donde ha intervenido como factor concurrente la velocidad inadecuada arrojan un resultado de cuatro fallecidos, 12 heridos hospitalizados y 87 heridos no hospitalizados.

La edad media de los fallecidos es de 40 años, de los heridos hospitalizados de 39 años y de los no hospitalizados también de 40 años. En el caso de las víctimas mortales, dos conducían y otras dos eran ocupantes. No hacían uso de elementos de seguridad en el momento de producirse ocho de los heridos que no fueron hospitalizados.

Tras la velocidad inadecuada, en la mayoría de los accidentes intervino el factor de la conducción distraída y la meteorología adversa; tras lo que se sitúan otras circunstancias como el alcohol, no respetar la prioridad y conducción negligente. La mayoría de los siniestros se produjo en una carretera convencional de calzada única o en autovía.

Respecto a los datos de la campaña sobre control de la velocidad del año anterior en Málaga, se realizó entre el 6 y 12 de julio y se controlaron un total de 22.164 vehículos. En carreteras interurbanas, del total de 18.132 vehículos controlados, fueron denunciados 1.021 (5.63%) y en el ámbito urbano, de 4.032, 129 resultaron denunciados (3,20%).