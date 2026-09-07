El verano se salda con ocho siniestros mortales y diez fallecidos en la provincia de Málaga

Archivo - Carretera de la provincia de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto fin al dispositivo especial de vigilancia y regulación para el verano de 2026 y ha confirmado que durante esta operación han sido ocho los siniestros mortales y diez los fallecidos en la provincia de Málaga.

Durante este dispositivo de verano la DGT ha realizado cuatro operaciones especiales. Estas han sido 'Primera Operación del Verano', del viernes 3 al domingo 5 de julio; 'Primero de Agosto', del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto; '15 de Agosto', del viernes 14 al domingo 16; y 'Retorno del Verano', del viernes 28 al lunes 31.

Los datos de accidentalidad y lesividad durante los meses de julio y agosto muestran un aumento generalizado en ambas categorías con respecto a los datos de 2025, han señalado desde Subdelegación a través un comunicado.

En el apartado de accidentalidad, los accidentes mortales han aumentado en tres respecto al mismo periodo de 2025, cuando fueron cinco. Los siniestros con heridos han aumentado un 31,98% respecto al año pasado, situándose en 227. Por último, el total de accidentes ha aumentado de 177 en 2025 a 235 en este verano, lo que es un 32,77%.

Por otro lado, en cuanto a lesividad se ha observado un aumento en las víctimas mortales, que se han duplicado pasando de cinco fallecidos en el verano de 2025 a diez en el mismo periodo de este año.

El número de heridos en estos accidentes también han aumentado respecto al periodo estival del año anterior. Los heridos hospitalizados han aumentado un 28,57% y los no hospitalizados un 22,18%.

En total, los datos de lesividad han aumentado de 292 afectados en los meses de julio y agosto de 2025 a los 362 en los meses nombrados de este año. Este aumento se cifra en una subida del 23,97% del total.

De los ocho siniestros mortales, por colisión de vehículo con obstáculo en calzada se produjeron cinco fallecidos y siete heridos; por el atropello, cuatro fallecidos y dos heridos; y por el vuelco en la calzada, un fallecido.

Según los factores concurrentes asociados a los ocho accidentes con víctimas mortales se deduce que la distracción vuelve a ser el factor concurrente más común, con tres de estos siniestros; le sigue la irrupción de un peatón en la carretera, con dos accidentes, y la inexperiencia al volante y conducción negligente.

Del total de víctimas, no hacían uso de elementos de seguridad en el momento de producirse el accidente tres de los fallecidos. La mitad de los accidentes que involucraron víctimas mortales sucedieron en autovías y autopistas libres, mientras que tres de ellos sucedieron en carreteras convencionales y uno en autopista de peaje.

Del total de fallecidos en las carreteras, nueve de ellos eran mayores de edad y uno fue un menor de edad de entre 15 y 17 años. Siete de ellos eran hombres y tres de ellas mujeres.

Durante los meses de julio y agosto se han contabilizado un total de 4.670.325 desplazamientos de largo recorrido en la provincia de Málaga. Este dato, representa un incremento del 1,5% respecto a los valores registrados durante el año 2025.

Por meses, durante julio se han registrado 2.320.076 desplazamientos de largo recorrido, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al mismo periodo de 2025. Por su parte, en agosto se registraron 2.350.250 desplazamientos, lo que se traduce en un incremento del 0,9% respecto al mismo periodo del año pasado.