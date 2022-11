'Vesper', premio Universidad de Málaga al mejor largometraje de la 32 edición de Fancine

'The Pattern' y 'Cruise' ganan el concurso en cortometrajes en el apartado de Animación e Imagen Real, respectivamente

MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 32 edición de Fancine ya tiene sus ganadores. La propuesta de ciencia ficción 'Vesper', de los directores Kristina Buozyte y Bruno Samper, se ha alzado con el premio Universidad de Málaga al mejor largometraje de este año, según el fallo del Jurado Oficial, compuesto por la realizadora malagueña Macarena Astorga, el cineasta levantino Alberto Evangelio y Chris Oosterom, presidente de la Federación Internacional de Festivales Méliès.

La película, una producción entre Lituania, Francia y Bélgica ambientada en un mundo postapocalíptico y muy en sintonía con la temática medioambiental de este año, se lleva los 9.000 euros del galardón, conquistando además otras categorías del palmarés, como el reconocimiento a la mejor fotografía.

El veredicto de este comité de profesionales del audiovisual deja además un podio muy repartido e histórico en Fancine: por primera vez, las tres cintas españolas a concurso han logrado hacerse un hueco en el reparto de estatuillas.

'Irati', la fábula vasca de Paul Urkijo, ha sido galardonada en el apartado de mejores efectos especiales, mientras que el mejor montaje es para lo nuevo de Jaume Balagueró, 'Venus'. Y completa la pedrea a la industria patria 'Mantícora', que hace doblete: mejor guion para el cineasta Carlos Vermut por esta turbadora historia sobre monstruos de carne y hueso, y mejor actor para Nacho Sánchez, que asume el papel principal de la película soportando el peso dramático del atormentado diseñador de videojuegos al que da vida.

Tres reconocimientos terminan de confeccionar el repertorio honorífico. El apartado de mejor dirección va a parar al aclamado director surcoreano Park Chan-wook, por el exquisito trabajo técnico de 'Decision to Leave'; la distinción a mejor actriz recae en Kristine Kujath, por su interpretación cargada de registros y matices en la película 'Sick of Myself'; y mejor banda de sonido a la peculiar 'Flux Gourmet', de Peter Strickland.

PREMIOS A LOS CORTOMETRAJES DEL JURADO JOVEN

Junto a los títulos de Sección Oficial, las actas reservan también estatuillas para el apartado competitivo de los cortometrajes, responsabilidad directa del Jurado Joven de esta edición. El comité, formado por siete estudiantes de diferentes universidades públicas andaluzas, ha acordado otorgar el premio en la categoría de Imagen Real, dotado con 3.000 euros, a la pieza canadiense 'Cruise', una sátira de Sam Rudykoff sobre las llamadas fraudulentas y el explotado mercado de trabajo de los teleoperadores.

En Animación, galardonado con la misma cuantía económica, la obra vencedora ha sido 'The Pattern', una producción húngara sin diálogos dirigida por Péter Bogyó, que divide la trama en tres partes diferenciadas, con una escena caleidoscópica como cierre. Asimismo, el jurado ha otorgado el premio RC Service a la mejor fotografía, con un crédito de 1.500 euros para invertir en alquiler de cámara de cine digital, al título 'Beast', un proyecto del serbio Andrey Okorokov.

El grupo de alumnos ha elegido además la distinción Méliès de Plata a la producción francosuiza 'Miracasas', realizada por Raphaëlle Stolz, que representará a Fancine en los premios Méliès de Oro al mejor cortometraje europeo fantástico.

PREMIOS DEL PÚBLICO Y OTROS GALARDONES

La relación de ganadores de esta 32 edición incluye asimismo las distinciones que los espectadores de Fancine han concedido con sus puntuaciones a los títulos en competición. Y el resultado del voto popular ha encumbrado como clara vencedora a 'Irati', una espectacular historia mitológica con guerras y criaturas sobrenaturales con la que Paul Urkijo declara en la gran pantalla su amor por el fantástico.

El apoyo que la audiencia fancinera ha brindado a este proyecto no solo se demuestra con los 1.000 euros de Premio del Público, sino también con la afluencia en sala: los dos pases de la película consiguieron agotar las entradas.

La producción vasca ha conquistado también a los medios de Fancine. Curiosamente, un año más, público y crítica coinciden en su juicio y el premio Gato Rabioso, el galardón simbólico que concede la prensa acreditada en cada edición, también recae en 'Irati', que en total atesora tres trofeos.

También han sido reconocidas por mayor acumulación de votos del público en el concurso de cortometrajes dos piezas españolas que fluctúan en torno a la comedia: 'For Pete's Sake', elegida en la categoría de Imagen Real, y 'Amanece la noche más larga', la favorita en la modalidad de Animación. Ambas piezas obtendrán una recompensa económica que asciende a 500 euros cada una.

La lectura del fallo se ha hecho pública en la gala de clausura que se ha celebrado a las 20 horas de este jueves 17 de noviembre en la Sala 1 del Cine Albéniz, presentada por el inconfundible artista Paco Clavel. Tras el acto, la parodia 'Fumer fait tousser', de Quentin Dupieux, ha apagado definitivamente el proyector del 32 Fancine, emplazando la próxima cita con la mejor producción cinematográfica de género hasta noviembre del 23.