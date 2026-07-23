El VI Congreso Smart City RECI tratará en Málaga la inteligencia artificial y la innovación urbana

VI Congreso Smart City RECI - PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Congreso 'Smart City' reunirá los próximos 15 y 16 de septiembre en en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a responsables públicos, expertos tecnológicos y representantes de entidades nacionales e internacionales para analizar las tendencias que están redefiniendo la gestión urbana.

A lo largo de dos jornadas se abordarán cuestiones relacionadas con la innovación urbana, la aplicación de la inteligencia artificial en los entornos urbanos, los gemelos digitales, la financiación de proyectos innovadores, la ciberseguridad, el turismo inteligente y las oportunidades que ofrecen tecnologías emergentes como la computación cuántica.

Para ello, participarán expertos internacionales como Jan Wester, director de LDT CitiVERSE EDIC, iniciativa que tiene como objetivo conectar a los gemelos digitales locales existentes en Europa, o Cristina Bueti, Counsellor on Smart Sustainable Cities & AI en Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) - Naciones Unidas.

El congreso contará con representación institucional encabezada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el alcalde de Las Rozas de Madrid y presidente de RECI, José de la Uz.

A ellos se sumarán responsables municipales vinculados a la innovación y la digitalización de las ciudades, como Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga; Vito Episcopo, teniente de alcalde y concejal de Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación del Ayuntamiento de Granada; Antonio Quirós, director general de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, o Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, el programa incorporará la visión de entidades de referencia con la presencia de Raquel Poncela, directora de Servicios Digitales e Innovación en la FNMT - Real Casa de la Moneda; Jesús Herrero Poza, director general de Red.es, o Laura Flores Iglesias, directora de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías en Segittur.

Los contenidos previstos en el 'VI Congreso Smart City' pondrán especial atención en el potencial de los gemelos digitales para optimizar la planificación y gestión de las ciudades; el uso de los datos para avanzar hacia modelos de turismo más inteligentes y sostenibles; las estrategias para reforzar la soberanía tecnológica de los territorios.

Así como en las herramientas disponibles para impulsar proyectos de innovación y digitalización en los municipios. Asimismo, se analizarán los desafíos que plantea la creciente conectividad urbana en materia de seguridad y resiliencia.

El 'VI Congreso Smart City RECI' se cerrará con la firma de la Declaración de Málaga sobre ética en la inteligencia artificial urbana, un compromiso conjunto de las ciudades de la Red por un uso de la IA responsable, transparente y centrado en las personas.