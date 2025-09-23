Los viajes en tren a Málaga aumentan un 30% por la Comic-Con

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los viajes en tren a Málaga aumentan hasta un 30% con motivo de la celebración entre este jueves y el domingo (del 25 al 28 de septiembre) en la capital de la Costa del Sol de la primera edición de la popular Comic-Con que cada año tiene lugar en la ciudad californiana de San Diego, en Estados Unidos.

Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado la plataforma europea de reservas en tren y autobús Trainline, que señala que los viajes en tren hasta Málaga para este próximo fin de semana se han disparado un 30% desde diferentes puntos de todo el territorio, en concreto, con un aumento del 191% desde Sevilla, un 38% desde Córdoba, o un 26% desde Barcelona.

Trainline también apunta que gracias a la incorporación de nuevos operadores de tren, acudir hasta la capital malagueña "es más fácil y barato que nunca". Y al respecto señala que, durante los meses de julio y agosto, los billetes de tren del Corredor Sur que parten desde Madrid a Málaga se han reducido en un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cabe recordar que la Comic-Con es el mayor evento de referencia internacional en el mundo del cómic, y que por primera vez en su historia sale de EEUU, y para ello ha elegido la ciudad andaluza de Málaga, donde se prevé la asistencia de 120.000 personas a sus distintas actividades.