Victoria Vera, Premio Biznaga Ciudad del Paraíso del Festival: "En la Transición existe otra mirada erótica al mundo"

La actriz Victoria Vera recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso en la 29 edición del Festival de Cine de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Victoria Vera recibe este lunes la Biznaga Ciudad del Paraíso en la 29 edición del Festival de Málaga. Antes de la gala de entrega en el Teatro Cervantes, ha mantenido un encuentro con los medios en el Salón Rossini del mismo teatro junto con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en el que ha reflexionado sobre su carrera pero con su mirada centrada en el presente y el futuro.

Mujer de carácter, de gran belleza y con aura única que la ha convertido en icono, diva y musa de muchos cineastas, pero sobre todo en musa de la Transición, Victoria Vera es "una imprescindible" de nuestro cine, en palabras de Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga. "Lo de musa de la Transición no me molesta porque me lo puso Paco Umbral, al que he querido mucho", ha comentado la actriz madrileña.

En cambio, rechaza de plano cualquier cercanía con el fenómeno del Destape, una lacra sufrida por el cine español en buena parte de los años 70. "No, no, no. El destape es Franco. La Transición es otra cosa", ha aclarado Victoria Vera. "El destape es una cosa que humilla a las actrices porque las obligan a hacer dos versiones: una para España y otra para allá de los Pirineos", ha añadido.

Victoria Vera ha reivindicado el espíritu de la Transición en todos sus ámbitos. "En la Transición existe otra mirada erótica al mundo, pero siempre en una base de respeto al público y de elegancia. Ese es el momento de la Transición. El destape no tiene nada que ver", ha detallado. No ha olvidado ensalzar también los aciertos de ese periodo en lo político y lo social como "tiempo de reconciliación".

"Este reconocimiento va planteado para los que llamamos los imprescindibles del cine español, aquellas personas que a lo largo de una trayectoria larga y amplia y fructífera han protagonizado y han sido personas muy relevantes a la hora de construir una cinematografía de la que nos podemos sentir orgullosos", ha explicado Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, respecto de la Biznaga Ciudad del Paraíso para Victoria Vera.

En toda trayectoria, existe un momento que lo cambia todo, y Victoria Vera ha compartido cuál fue el suyo en el cine: "A lo largo de mi carrera, en el cine, la película 'Asignatura aprobada', la que fue a los Óscar. Esa para mí es un punto de inflexión, porque me adentra en un mundo más internacional, ruedo en Italia... En fin, es un punto absolutamente de inflexión".

Antes y después de 'Asignatura aprobada', no han faltado momentos especiales en la filmografía de Victoria Vera, como la posibilidad de trabajar con Anthony Quinn o Alice Cooper, entre otras figuras internacionales de relevancia. Pero la televisión también le ha aportado mucho: "La Neleta de 'Cañas y barro'. Todavía cuando voy a Valencia no me llaman Victoria, me llaman Neleta", ha destacado la actriz.

Lejos de sentirse alejada del cine español contemporáneo, la actriz tiene varios proyectos en marcha, "de los que no puedo hablar porque se gafan", ha matizado. Además, sigue atenta la actualidad de nuestro cine: "Yo no sé hasta qué punto es importante hacer tanto número de películas al año, como mejor hacer unas pocas menos pero pensadas para que las rentabilicemos el cine a nivel europeo y a nivel incluso mundial. Yo creo que estamos un poquito mirándonos el ombligo, porque no creo que dependa de hacer mucho de cantidad, sino de calidad".

Sobre sus inclinaciones entre los creadores actuales, pese a no querer porque "no le parece respetuoso", ha terminado reconociendo que quisiera trabajar con Alejandro Amenábar: "Me he entusiasmado 'Cuando acabe la guerra'. Me ha entusiasmado que eligiera a la figura de Unamuno, que es importantísima en nuestra historia, y sobre todo en la historia de la Guerra Civil, esa espantosa guerra. Y la película me ha impresionado, me ha gustado y me daba la impresión de estar viendo una película mucho más mundial".

Esta mujer nacida en 1953, aún se reconoce e identifica con la niña que fue: "Yo inicio mi carrera muy, muy joven. Entro en una escuela de teatro con catorce años. Pero al año siguiente, cumpliendo quince años, me contratan para hacer el 'Diario de Ana Frank' en el Teatro Romea de Barcelona. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que a mí me ofrece el teatro son unos personajes extraordinarios". Porque como ella misma ha dicho "luego llega la televisión, llega el cine, y yo en el cine soy muy feliz, pero mis raíces, mis raíces son el telón que se levanta. Su amante fiel".