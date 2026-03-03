La Villa del Mar abre el primer fin de semana del Festival de Málaga con un programa para disfrutar en familia - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Villa del Mar del Festival de Málaga se convierte este próximo fin de semana en un gran espacio de encuentro para familias que quieran disfrutar juntas del cine, la música, los videojuegos y la creatividad digital. En la playa de la Malagueta, en el merendero Antonio Martín, se desplegará una programación pensada para todas las edades que combina conciertos familiares, experiencias interactivas, talleres prácticos y concursos.

Durante el 7 y el 8 de marzo, el público local y visitante podrá no solo ver cine, sino jugarlo, cantarlo, dibujarlo y reinventarlo con nuevas tecnologías. Así, la jornada del sábado arranca a las 12.30 horas con un concierto familiar donde el rock se cuela en el cine, una propuesta musical pensada para que pequeños y mayores disfruten juntos de las bandas sonoras más emblemáticas reinterpretadas con energía y ritmo.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la música vuelve al escenario con el concierto del grupo de pop-rock Las Dianas, ofreciendo un cierre vibrante para esta jornada.

El sábado también incluye una de las actividades más singulares del fin de semana: Cine en 8 Bits, una charla y 'workshop' interactivo donde los asistentes podrán jugar con consolas y ordenadores originales de los años 70 y 80. Una oportunidad única para experimentar de primera mano cómo las películas más icónicas dieron el salto al videojuego en los inicios de la cultura digital.

Para quienes prefieran explorar su lado creativo, EVAD - Formación ofrece a partir de las 16.00 horas un taller práctico de dibujo manga, donde los participantes aprenderán trucos para construir personajes, trabajar la expresividad y entender sus bases narrativas.

El domingo 8 continúa la programación familiar con una propuesta participativa a las 11.00 horas, ¿Cuánto sabes de cine español?, un trivial cinematográfico colectivo con premios oficiales del Festival de Málaga.

La jornada se completa a las 13.00 horas con un taller de 'storytelling' y creación de vídeo con IA para principiantes, una introducción práctica y accesible para quienes quieran aprender a crear contenido audiovisual utilizando herramientas de inteligencia artificial, sin necesidad de conocimientos previos.

A las 12.30 horas vuelve la música con el concierto familiar 'El rock se cuela en el cine', una nueva oportunidad para disfrutar de las bandas sonoras más queridas en formato enérgico y participativo.

Por la tarde, a las 18.00 horas, el escenario acoge el concierto de García Picasso, poniendo el broche musical al fin de semana con propuestas para todos los públicos.

ZONA EXPERIENCIAL

Durante toda la semana, la Plaza de la Malagueta acoge una gran zona experiencial abierta, donde el cine deja de ser solo pantalla para convertirse en experiencia inmersiva.

El talento malagueño será protagonista con una selección de videojuegos locales listos para probar antes de su lanzamiento definitivo. Los asistentes no solo conocerán de cerca las próximas joyas del sector, sino que también podrán saltar a la acción y sumergirse en mundos diseñados para realidad virtual.

La tecnología será, además, protagonista a través de muestras de vídeo generativo que exploran cómo la inteligencia artificial redefine las fronteras del lenguaje audiovisual. A esto se sumará una exhibición en formato vertical, una apuesta que reivindica el encuadre móvil como una decisión narrativa fundamental en la era del 'smartphone'.

Todas las charlas y las entrevistas con los expertos que se produzcan en estos días están disponibles en el canal de Youtube de Málaga Audiovisual Tech.

La Villa del Mar está organizado por el Festival de Málaga con la colaboración de el Polo Digital y el Ministerio de Cultura y cuenta con el patrocinio de Google y Olin.