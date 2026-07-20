Villanueva de Tapia (Málaga) celebra su XXV Festival Internacional de Cante de Poetas

El vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, en rueda de prensa. - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Villanueva de Tapia celebra del 23 al 26 de julio su XXV Festival Internacional de Cante de Poetas con el impulso de la Diputación y con la presencia de grandes exponentes de la improvisación y la poesía oral de toda España, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Argentina y Panamá.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Villanueva de Tapia, Dionisio Aguilera, y Yapci Bienes, artista improvisador de las Islas Canarias, durante la presentación de este certamen que alcanza un cuarto de siglo y rinde homenaje a esta tradición oral que se mantiene con el paso del tiempo.

En este sentido, López Mestanza ha recordado que la Diputación de Málaga impulsa desde hace años este singular evento que espera volver a reunir a más de 800 espectadores y que convertirá a esta pequeña localidad de 1.400 habitantes en la Capital Mundial del Verso Improvisado, tal y como fue declarada en el año 2001 por la Asociación Iberoamericana de la Décima y el Verso Improvisado.

El cante de poetas, trovo o poesía improvisada consiste en la formación de versos improvisados que se entonan de forma cantada y que pueden ir acompañados o no de música.

Existen improvisadores en gran cantidad de países, cada uno con sus peculiaridades y características. En España la poesía improvisada es muy variada y rica, y son muchas las regiones donde se da: País Vasco, Galicia, Cantabria, Murcia, Canarias, Islas Baleares y Andalucía, que concentra algunos puntos en Almería, la Alpujarra granadina o varias zonas de las provincias de Málaga, Córdoba y Granada, También se improvisa en casi todos los países latinoamericanos: México, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Puerto Rico, y Cuba, entre otros.

En la Comarca Nororiental de Málaga, donde se encuentra Villanueva de Tapia, se han celebrado tradicionalmente las 'veladas de poetas', ligadas a las antiguas ferias de ganado, en las un grupo de troveros se reunía para improvisar y 'levantar coplillas' sobre los principales problemas y preocupaciones de la época.

También son célebres las 'peleíllas' entre los propios poetas o troveros, que se 'pican' para ver quién canta la coplilla con más gracia. La forma estrófica utilizada es la quintilla, y en algunos casos la décima, y se va entonando sin utilizar ningún instrumento musical, interviniendo por turnos y alternativamente los troveros o poetas.

El regidor ha explicado que el Festival Internacional de Cante de Poetas de Villanueva de Tapia se celebra con el objetivo de rescatar y seguir potenciando este arte como parte del patrimonio cultural, además de avanzar en el estudio de todas las manifestaciones de poesía oral improvisada en el mundo hispánico.

En Villanueva de Tapia, el máximo exponente del cante de poetas fue Gerardo Páez Gámez, conocido como 'El Carpintero', promotor del festival en el año 2000, y que hasta sus 90 años estuvo levantando coplillas y dando a conocer esta peculiar forma de improvisar en numerosos encuentros y festivales de poesía oral improvisada en España y en otros países como México o Cuba.

Desde su fallecimiento en 2022, el festival ha adoptado la denominación de Festival Internacional de Cante de Poetas Gerardo Páez 'El Carpintero' en homenaje a su figura.

El festival se celebra al aire libre en la Plaza de España del municipio y se prolonga hasta la madrugada y, muchas veces, hasta la mañana siguiente, ya que tras la parte escénica, los troveros se reúnen en corrillos, como se hacía tradicionalmente, para seguir improvisando.