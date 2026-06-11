Visitas guiadas especiales en la exposición de las Salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga

Archivo - Vista frontal del edificio del Ayuntamiento de Málaga, Casa Consistorial, Casona del Parque. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, ha programado visitas guiadas especiales a la exposición 'Mujeres y creación. De Cosima Wagner a las compositoras malagueñas contemporáneas' que se exhibe en las Salas Mingorance del Archivo Municipal. La participación en esta acción es gratuita hasta completar aforo y no necesita inscripción previa.

Este programa especial de mediación tendrá lugar a las 19,00 horas del 16 y el 30 de junio, y el 2 y el 7 de julio, y en ellas participará la comisaria de la exposición, Lourdes Jiménez, y las compositoras Reyes Oteo, Silvia Olivero, Mari Luz chamorro, Carolina Cerezo y Diana Pérez Custodio, además de la acuarelista Rocío Davó.

Estas sesiones que están concebidas como espacios de diálogo e intercambio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ofrecerán una oportunidad excepcional para acercarse a las propuestas desde una perspectiva directa y participativa, favoreciendo la conversación entre creadoras, comisariado y público y permitirán descubrir las múltiples conexiones entre música, creación contemporánea y discurso expositivo que articulan esta muestra.

Se trata de una oportunidad para conocer de primera mano sus procesos creativos, dialogar sobre sus obras y profundizar en los múltiples caminos que recorren actualmente la composición y la creación sonora.

Estos encuentros servirán para conocer el trabajo de las compositoras, artistas y comisaria, además de compartir con el público sus experiencias, inquietudes y propuestas artísticas ampliando la mirada sobre la historia de la música en femenino y poniendo en valor la diversidad de voces que conforman el panorama creativo contemporáneo malagueño.

MUESTRA

La exposición 'Mujeres, música y creación. De Cosima Wagner a las compositoras malagueñas contemporáneas' propone un recorrido por la historia de la creación musical femenina desde el siglo XIX hasta nuestros días.

A través de figuras fundamentales y, en muchos casos, poco conocidas, la muestra invita a descubrir las aportaciones de las mujeres a la música, desde la labor de Cosima Wagner al frente del legado wagneriano hasta las creadoras malagueñas más olvidadas del siglo XIX a las contemporáneas que hoy desarrollan lenguajes artísticos propios e innovadores.