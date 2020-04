Vithas recomienda paseos con niños en zonas amplias para poder correr, que les dé el sol y llevar gel desinfectante

Señalan que no es necesario llevar mascarillas o guantes y piden que los abuelos que no convivan con los menores no sean los acompañantes

MÁLAGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pediatras del hospital Vithas Xanit y de Vithas Málaga han ofrecido algunos consejos para la salida con niños a la calle a partir de este domingo, recomendando que esos paseos sean en zonas amplias y verdes acompañadas de personas que viven con ellos, evitando que sean los abuelos si no conviven con ellos en su domicilio habitual. También que les dé el sol para absorber vitamina D y llevar encima gel desinfectante.

Después de seis semanas sin poder salir de casa los más pequeños podrán salir a la calle para dar paseos al aire libre. Una medida que, según han explicado desde los servicios de pediatría del hospital Vithas Xanit Internacional y de Vithas Málaga, va a contribuir a mejorar el estado físico y emocional de los niños.

Estas salidas generan también muchas dudas en los padres. Por ello, la doctora Marta García, pediatra del hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y del Hospital Vithas Málaga, ha explicado que aunque las recomendaciones finales sobre distanciamiento, tiempo y acompañamiento son definidas por el Gobierno, sí hay una serie de consejos a seguir.

Entre las dudas está el si es o no necesario el uso de guantes y mascarillas cuando salgan de casa: "En principio no sería necesario aunque, eso sí, debemos evitar que el pequeño esté en contacto con otras personas que no sean el acompañante. Si cumplimos esto, el riesgo de contagio durante el paseo es muy bajo", ha explicado.

La especialista ha añadido que es importante destacar que el acompañante del menor debe convivir con contacto diario con el niño, con el que comparte el mismo riesgo de infección. "No se recomienda, por ejemplo, que sean los abuelos los que paseen a los pequeños", ha incidido.

LLEVAR GEL DESINFECTANTE

La higiene de manos es fundamental durante estos paseos y debe realizarse siempre antes de salir del domicilio y al llegar al mismo. Para ello usaremos primero agua y jabón, secaremos y luego aplicaremos gel desinfectante, que se recomienda además llevar por si hubiese que usarlo en el trayecto si el niño, por ejemplo, tocase algo --una señal de tráfico, papeleras, paredes, etcétera--.

Respecto a la ropa que deben usar los niños durante la salida y qué deben hacer con ella al llegar a casa, la Dra. Marta García ha recomendado que si la termperatura lo permite lleven brazos y piernas al descubierto para aprovechar más los beneficios del sol y la absorción de vitamina D.

"Al volver a casa deben descalzarse y cambiarse de ropa, fundamental de nuevo una buena higiene de manos, también sobre los antebrazos sin han estado descubiertos. No es necesario una ducha completa", ha matizado la especialista.

Desde los servicios de pediatría de Vithas Xanit y de Vithas Málaga han incidido también en que los paseos, aunque sean cerca de casa, intenten darse en zonas verdes y amplias, para que, durante el paseo, estiren las piernas, disfruten del aire, del sol y de ver cosas que no sean las paredes de su casa.

"Lo ideal es que vayan cogidos de la mano de un adulto y supervisados en todo momento. Los menores de dos años es recomendable que vayan en silla de paseo, al menos parte del trayecto, de esta forma se controlan mejor, ya que en este grupo de edad la impulsividad está asegurada", ha sostenido la pediatra, quien añade que los niños que sean más mayores tienen que comprender que no será un paseo normal, como los de antes.

"Antes de salir a la calle tenemos que explicarle las normas establecidas durante la pandemia: mantener la distancia con el resto de personas, que si nos cruzamos con un amigo hay que saludarlo de lejos y no correr para darle un abrazo, etcétera", ha concluido la doctora García.