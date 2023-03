Vivienda, pisos turísticos, metro y sostenibilidad, a debate en el pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El penúltimo pleno del Ayuntamiento de Málaga de este mandato debido a las elecciones municipales abordará, de nuevo, el problema de la vivienda en la ciudad y las viviendas turísticas, con sendas mociones urgentes de Unidas Podemos y PSOE; además de la prolongación del metro de Málaga, que defenderá Ciudadanos; y movilidad sostenible, con una moción del PP sobre el carril bici proyectado para el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, y medioambiental, con otra moción urgente de los 'populares' sobre toallitas húmedas y su perjuicio al medioambiente.

La portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha explicado una de las mociones urgentes de los 'populares' con la que instan a la Demarcación de Costas a buscar una solución que permita al Ayuntamiento acometer la ampliación del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso hacia la playa para permitir la convivencia de un carril bici, otro para peatones de la misma anchura que el anterior y un carril runner.

Por otro lado, la otra moción del PP insta a los fabricantes de toallitas húmedas a incorporar, de inmediato, las obligaciones de marcado como producto plástico de un solo uso indicando claramente que no deben arrojarse al inodoro; y a invertir en campañas de comunicación y divulgación.

Además, piden al Gobierno a que, a la mayor brevedad posible, ponga en marcha el desarrollo normativo previsto en la disposición final séptima de la ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para la economía circular, de modo que puedan exigirse a los fabricantes de toallitas húmedas una serie de responsabilidades y, con ello, "se les estimule a implementar esfuerzos en materia de ecodiseño que eviten los daños y costes medioambientales que actualmente suponen para las administraciones locales, competentes en materia de saneamiento de aguas residuales".

Pérez de Siles ha incidido en que las iniciativas están enfocadas "en seguir trabajando en la línea de las sostenibilidad; objetivo prioritario para el equipo de gobierno".

VIVIENDA

Por otro lado, "el drama habitacional" que se sufre en la ciudad volverá a debatirse en el pleno a través de las mociones urgentes de PSOE, más centrada en viviendas turísticas, y Unidas Podemos, además de otro ordinaria de CS que aborda la cuestión y se centra en la modificación de la tramitación de tramitación de licencias de obra en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha explicado la moción urgente sobre "el impacto de la falta de control en viviendas turísticas sobre el precio de los inmuebles en la ciudad". Ha insistido, por tanto, "en el mayor problema de la ciudad de Málaga, la falta de pisos con alquileres asequibles", mientras que "los alojamientos turísticos se están comiendo Málaga echando a pelear a turistas con vecinos".

Ha criticado que ante este problema el equipo de gobierno "no ha querido hacer nada", frente a lo que el PSOE promete "tomar medidas políticas valientes", aludiendo, entre otros, a su propuesta de 10.000 VPO. Por último, ha dicho que lamentablemente, "la vivienda turística se está viralizando hacia los barrios".

Entre otros acuerdos, el PSOE insta al equipo de gobierno a poner en marcha "de manera urgente una zonificación que ponga coto al crecimiento desmesurado de los alquileres"; llevar a cabo cuantos mecanismos sean necesarios para aprobar un 'números clausus' de viviendas turísticas así como que se puedan derogar licencias ya concedidas; y que el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo medidas punitivas contra grandes tenedores que mantengan viviendas vacías, entre otros.

"La burbuja es mayor de la de 2008 y el alcalde mira para otro lado", ha criticado Pérez, que ha insistido en que "hace falta que el alcalde sea consciente de la realidad y tome medidas", ha concluido.

La portavoz municipal del PP, al respecto, ha afeado la moción socialista con "cuestiones que son de alguna forma falsas", advirtiendo de que no es un problema de Málaga es "coyuntural, estructural en el país". "Nosotros tenemos claro que vamos a seguir trabajando como hasta ahora de forma seria, responsable, con un plan de vivienda... y no haciendo ocurrencias poco trabajadas y reales", ha sostenido.

Por su parte, el grupo de Unidas Podemos lleva como moción urgente medidas para afrontar situaciones de emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad. Al respecto, el portavoz de la confluencia, Nicolás Sguiglia, ha insistido en que el Ayuntamiento "tiene que decidir de qué lado está si de la ley de la selva o de la democracia, del salvaje oeste y sálvese quién pueda o con que nadie se quede atrás, de los especuladores o con la gente corriente", lamentando la "inacción" del regidor.

La concejala Remedios Ramos ha incidido en que las administraciones locales "no pueden volver la espalda, no pueden escurrir el bulto y ampararse en otras administraciones". "El precio de la vivienda en la ciudad es imposible y un problema para toda la ciudadanía", ha apostillado. Por ello, ha dejado claro que el Ayuntamiento tiene que "actuar, tiene herramientas para hacerlo, criticando "las promesas" mientras "la burbuja no para de crecer".

También la portavoz municipal de CS, Noelia Losada, ha advertido de nuevo "del problema que para la ciudad supone la falta de vivienda a precios asumibles" pero ha insistido en dar una respuesta "seria, sin demagogia", ya que es "un problema complejo".

Ha aludido, de igual modo, a que "hay que agilizar a toda costa los trámites urbanísticos". "Traemos propuestas", ha valorado, y ha explicado que se han fijado en Madrid, que "ha conseguido paliar uno de los grandes problemas que se replica en nuestra ciudad y es la lentitud en la concesión de las licencias de obra por parte de la GMU".

Al respecto, y tras ser cuestionada por si es deficiente la gestión en la GMU, Losada, que forma parte del equipo de gobierno, ha considerado que "totalmente, creo que es muy mejorable". "Ahora mismo es un tapón. Una GMU lo que tiene que ser es un facilitador", ha considerado. En este punto, ha dicho que esto lo dice en privado y en público: "Urbanismo no está funcionando adecuadamente".

Sobre estas críticas, se ha referido Pérez de Siles, criticando "la deslealtad que estamos evidenciando en los últimos meses por parte de CS". Al respecto, ha recordado que CS "todavía forman parte del equipo del gobierno, salvo que ellos digan lo contrario, porque, normalmente, para hacer oposición lo coherente es irte a la oposición". "Cs está haciendo oposición desde el gobierno".

"Nosotros tenemos muy claro nuestra hoja de ruta. El PP no ha apartado ni un ápice del acuerdo de cogobierno suscrito al inicio del mandato", ha afirmado y ha añadido que "la que se está apartando es Losada y Cs". Sobre si hay riesgo de romperse el cogobierno, ha dicho que "eso se lo tienen que preguntar a Losada, por nuestra parte estamos trabajando en los mismos términos de lealtad que suscribimos al inicio del mandato".

METRO

Otro de los temas que harán parada en el pleno será el metro. CS lleva como moción urgente recuperar el proyecto de llegar hasta La Malagueta, Pedregalejo y El Palo, y prolongarlo posteriormente hasta La Cala y Rincón de la Victoria "por ser una apuesta ambiciosa, viable y sostenible para mejorar la movilidad metropolitana".

Losada ha incidido en que "el futuro viaja en metro" y, tras destacar la ampliación del suburbano al centro, pese el retraso, ha asegurado que "debe seguir creciendo", ya que "cuando más lo haga, más rentable tanto ambiental como económico". "El futuro de la ciudad no pasa por enterrar el tráfico, está ligado al peatón, la movilidad y el transporte público". Al respecto, Pérez de Siles ha aludido a la "curiosa coincidencia" con la llegada del metro al centro de la ciudad y ha tachado la moción de "oportunista" y "vende humo".