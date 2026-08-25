Voluntarios de Unicaja colaboran con Bancosol y participan en el envío de material para más de 10.000 niños de Honduras

Voluntariado de Unicaja. - UNICAJA

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha desarrollado nuevas acciones de voluntariado corporativo junto con Bancosol y la Fundación Acoes, con la participación de empleados de la entidad en iniciativas dirigidas a apoyar a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad tanto en Málaga como en Honduras.

En una de las jornadas, voluntarios de Unicaja colaboraron con Bancosol, banco de alimentos de la Costa del Sol, en la preparación y empaquetado de lotes de alimentos destinados a familias con dificultades económicas. Los productos serán distribuidos posteriormente a través de la red de entidades sociales con las que trabaja la organización.

La actividad contribuye al trabajo que desarrolla Bancosol para recuperar alimentos aptos para el consumo y ponerlos a disposición de colectivos vulnerables. La entidad presta apoyo a 128 organizaciones sociales de la provincia de Málaga, que atienden a más de 20.500 usuarios, acompañándolos en procesos de inclusión social.

Además, voluntarios de Unicaja participaron junto con la Fundación Acoes en la clasificación, embalaje y carga de material escolar, mobiliario y ropa que será enviado a comunidades vulnerables de Honduras. La iniciativa beneficiará especialmente a niños y jóvenes y permitirá hacer llegar recursos educativos y de primera necesidad a más de 10.000 menores, ha indicado Unicaja en un comunicado.

La Fundación Acoes impulsa proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos del país, con especial atención a la infancia, la juventud y las personas con discapacidad. Entre otras actuaciones, promueve el acceso a la educación como herramienta para favorecer el desarrollo personal y social.

En 2025, la organización contribuyó a la formación de más de 10.900 niños y jóvenes. Más allá del apoyo material, ambas actuaciones refuerzan la participación de la plantilla en proyectos sociales vinculados a necesidades concretas de los territorios y colectivos con los que colaboran las entidades participantes.

Asimismo, contribuyen a objetivos relacionados con la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria, la educación y la reducción de las desigualdades.

La directora de Estrategia ESG de Unicaja, Pilar Ruiz-Giménez, ha señalado que "estas iniciativas reflejan el compromiso de nuestros empleados con las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad. A través del voluntariado corporativo buscamos canalizar esa implicación hacia proyectos que respondan a necesidades reales y generen un impacto positivo y tangible en las personas".

VOLUNTARIADO CORPORATIVO DE UNICAJA

El Programa de Voluntariado Corporativo de Unicaja coordina las iniciativas sociales y medioambientales que desarrolla la entidad con la participación de sus empleados, integrándolas en su estrategia de sostenibilidad y en el Plan Estratégico 2025-2027.

A través de este programa, Unicaja facilita la colaboración de su plantilla en proyectos impulsados junto con organizaciones sociales y entidades especializadas, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la atención de necesidades específicas en los territorios donde está presente.