Vox acusa al PP de "poner en riesgo millones de euros de los malagueños al mantener las multas de la ZBE"

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, junto con la portavoz adjunta, Yolanda Gómez, y el secretario jurídico de Vox Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros - VOX

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha reclamado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga que "suspenda de forma inmediata las sanciones derivadas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara los preceptos de la Ordenanza de Movilidad que regulan esta medida" y "tras conocerse una nueva resolución judicial en Madrid que obliga a dejar sin efecto millones de sanciones impuestas por un sistema similar".

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha criticado que el Ayuntamiento "continúe imponiendo sanciones pese al escenario judicial existente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha anulado la regulación de la Zona de Bajas Emisiones incluida en la Ordenanza de Movilidad", sin embargo, ha continuado, "el Ayuntamiento de Málaga no ha hecho absolutamente nada y continúa sancionando a los malagueños".

En este punto, Alcázar ha recordado que la formación ha solicitado "por activa y por pasiva" que, por "un criterio de prudencia, el Consistorio paralice las multas mientras la situación judicial no quede definitivamente resuelta".

"Seguir sancionando solo va a provocar una enorme litigiosidad y un problema de gran importancia para el Ayuntamiento en el futuro", ha advertido.

Alcázar ha incidido en que el PP "habría impuesto ya alrededor de 35.000 sanciones desde la entrada en funcionamiento del régimen sancionador de la ZBE, con una recaudación estimada de entre cinco y seis millones de euros".

No obstante, Alcázar ha criticado "la falta de transparencia del equipo de gobierno" y ha señalado que "el Ayuntamiento no responde a nuestras solicitudes de información para conocer el número actualizado de expedientes sancionadores ni la cuantía exacta recaudada".

También ha recordado que la reciente resolución judicial sobre la Zona de Bajas Emisiones de Madrid "obligará al consistorio madrileño a devolver millones de euros correspondientes a más de tres millones y medio de multas", una situación que, a juicio de Vox, "podría reproducirse en Málaga si el Ayuntamiento mantiene su actual política sancionadora".

Alcázar, además, se ha referido a "las dudas" que diversos expertos del transporte y profesionales del sector "vienen manifestando sobre la utilidad real de la Zona de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire en la ciudad".

Al respecto, ha señalado que "estas opiniones coinciden con la postura que Vox ha mantenido desde el inicio del debate sobre esta medida".

RECURRIR LAS SANCIONES

Por su parte, el secretario jurídico de Vox Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, ha asegurado que las recientes resoluciones judiciales "refuerzan la posición de quienes recurran las sanciones impuestas por la Zona de Bajas Emisiones".

Ha explicado que "la sentencia conocida en Madrid confirma que tendrán que devolverse las multas impuestas por este sistema. En Málaga puede ocurrir exactamente lo mismo, tanto respecto a las sanciones de la zona más restringida como de la zona más amplia".

Ruiz Ballesteros ha advertido de que esta situación "supondrá un importante coste económico para el Ayuntamiento no solo por la devolución de las cantidades cobradas, sino también por la gestión administrativa que ello conllevará".

Además, ha afirmado que, según la información conocida recientemente, "ya se habrían impuesto más de 35.000 multas desde el inicio del régimen sancionador". "Los ciudadanos deben saber que pueden recurrir estas sanciones y desde VOX les animamos a hacerlo. Todo apunta a que muchas de ellas acabarán siendo anuladas y el dinero tendrá que ser devuelto", ha manifestado.

Por último, Ruiz Ballesteros ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular "a actuar con responsabilidad". "Pedimos al Ayuntamiento que deje sin efecto la Zona de Bajas Emisiones y que suspenda inmediatamente las multas por un principio de prudencia. Mantener este sistema solo incrementará el perjuicio económico que acabarán soportando todos los malagueños", ha concluido.