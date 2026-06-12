Vox alerta que Málaga es "epicentro del crimen organizado" en Europa y critica la "connivencia política por omisión"

El portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, junto a otros dirigentes de la formación en el encuentro 'Málaga, bajo la amenaza del crimen organizado'. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha advertido de que "Málaga se ha convertido en el epicentro del crimen organizado a nivel europeo" y ha criticado la "connivencia política por omisión". "No queremos, bajo ningún concepto que Málaga se convierta en la nueva Sicilia", ha dicho.

"Los grandes negocios de las bandas criminales en Europa se cierran en reservados de esta ciudad", ha lamentado Vázquez en declaraciones a los periodistas, junto a otros dirigentes de Vox, antes del inicio del acto 'Málaga, bajo la amenaza del crimen organizado', que se celebra este viernes en la capital malagueña.

Así, Vázquez ha incidido en "el impacto que aquí tiene el narcotráfico" y también en "el aumento de la delincuencia convencional", punto en el que ha puesto como ejemplo las agresiones sexuales a mujeres "desde el año 2017 por encima del 250%; todo esto en su opinión "dibuja un escenario poco alentador para el futuro".

"La connivencia política por omisión, por ausencia, por falta de presencia, por no estar donde hay que estar, por no enfrentarse a este monstruo como hay que enfrentarse, supone una rendición constante y supone que cada vez se sientan más impunes los criminales", ha aseverado el dirigente de Vox.

Asimismo, ha lamentado que todo eso hace que "cada vez tengamos menos herramientas para defendernos las personas normales, las que nos levantamos a las seis de la mañana todos los días para ir a trabajar, y también los que deben defendernos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por la inseguridad jurídica, la falta de materiales y de recursos humanos".

"No nos podemos enfrentar a este monstruo con un perfil bajo", ha dicho Vázquez, quien ha asegurado que "la nueva realidad criminal supone una escalada y por lo tanto los resortes para defendernos también tienen que transformarse".

En este sentido, ha considerado que "las reglas habituales de enfrentamiento en la que han educado a una generación entera de policías, la fuerza mínima imprescindible deben llegar a su punto final".

En este sentido, ha asegurado que Vox impulsará "un cambio en la política de seguridad para reforzar la capacidad de actuación de los agentes y combatir con mayor contundencia el crimen organizado". "Cambiaremos la fuerza mínima imprescindible por toda la fuerza necesaria", ha apostillado.

Además de Vázquez y Sevilla, en el acto han participado Antonio Alcázar, portavoz del grupo Vox Málaga; Antonio Luna, portavoz de la formación en la Diputación; Yolanda Gómez, concejal del grupo municipal en la capital y Juan Carlos Cuevas, portavoz de Vox en Mijas y concejal de Seguridad.