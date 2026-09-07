Vox apunta a la llegada de migrantes irregulares a Málaga "tras invadir Ceuta" y exige su expulsión a Marruecos

El parlamentario de Vox por Málaga Antonio Sevilla. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha señalado este lunes la llegada de migrantes irregulares a costas de la provincia "tras invadir Ceuta" y ha exigido la expulsión de estas personas.

Según ha indicado Vox en un comunicado, "fuentes policiales han confirmado que se han detectado al menos 148 inmigrantes ilegales en las costas de Cádiz y Málaga". Ante ello, el también diputado malagueño del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha urgido "detenerlos y expulsarlos de manera inmediata a Marruecos".

"Ni uno de los invasores que asaltaron las fronteras en Ceuta debe permanecer en España", ha señalado Sevilla, quien ha apuntado: "No sabemos cuántos invasores han llegado a Málaga, pero los informes policiales demuestran que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un mentiroso".

Al respecto, ha manifestado que "dijo que ninguno de los inmigrantes ilegales que invadieron Ceuta se quedaría en España y no solo vemos cómo los ceutíes siguen obligados a convivir con miles de inmigrantes ilegales, sino que, además, muchos de ellos están llegando a Málaga, lo que supone una grave brecha de seguridad".

Sevilla ha advertido que "no se puede descartar que entre los invasores llegados a Málaga desde Ceuta hayan violadores o terroristas", lo que considera "una gran amenaza para la seguridad de los malagueños, que son quienes pagan las consecuencias de las mentiras de Marlaska y del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Si los invasores llegados a Málaga están localizados, todos ellos deben ser expulsados de manera inmediata a Marruecos. Y, si no lo están, exigimos su detención y posterior expulsión", ha añadido.

Por su parte, la diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha anunciado el registro de una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para que Fernando Grande-Marlaska detalle cuántos inmigrantes ilegales han llegado a la provincia desde Ceuta.

"El nadie se quedará de Marlaska se ha convertido en una de las grandes mentiras del Gobierno traidor de Pedro Sánchez", ha declarado Rueda, quien ha apuntado que "si ya es grave que los invasores sigan en Ceuta más de un mes después de la invasión, todavía es más grave que cientos de ellos estén llegando a la Península".

La diputada malagueña ha anunciado que Vox va a registrar una batería de preguntas para que "Marlaska explique detalladamente toda la información relacionada con la llegada 148 inmigrantes ilegales a las costas de Cádiz y Málaga" y además, "detalle qué medidas está adoptando el Gobierno para que la cifra de invasores llegados a la Península no siga aumentando".