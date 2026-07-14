Vox critica que "la corrupción del PP en Málaga "se parece cada vez más a la del PSOE"

El presidente de Vox en la provincia de Málaga y diputado en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la provincia de Málaga y diputado en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla, ha criticado este martes que "la corrupción del PP en Málaga se parece cada vez más a la del PSOE".

Asimismo, Sevilla ha reclamado la "dimisión inmediata" de la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, al tiempo que ha explicado que "el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad acordara la apertura de juicio oral contra la regidora 'popular'".

Sevilla ha recordado en un comunicado que "ya son tres los alcaldes del PP en la provincia cercados por procedimientos judiciales relacionados con presuntos casos de corrupción".

El presidente provincial de Vox ha insistido en que "la corrupción del PP en Málaga se parece cada vez más a la del PSOE" y ha defendido que los "dos partidos deben aplicar el mismo criterio ante cualquier responsable público acusado de este tipo de delitos".

"Si hace unos días pedíamos la dimisión del alcalde socialista de Frigiliana por corrupción, hoy desde Vox exigimos la dimisión de la alcaldesa de Ronda. Ningún ayuntamiento de la provincia debe estar dirigido por una persona acusada de corrupción", ha afirmado Sevilla.

Asimismo, ha advertido que Vox "jamás será blanda a la hora de señalar a los políticos corruptos que hacen un uso fraudulento de los recursos públicos".

"PP y PSOE olvidan que el dinero que administran en los ayuntamientos procede del esfuerzo de los malagueños. Ambos partidos deberían apartar de manera inmediata a aquellos alcaldes acusados de corrupción y dejar de utilizar las instituciones como escudo para proteger sus intereses partidistas", ha concluido Sevilla.