Vox critica que Málaga "está entre las provincias por las que discurre la A-7 con menor inversión en carreteras"

La diputada de Vox Patricia Rueda en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Patricia Rueda ha criticado este martes "el abandono que sufren las carreteras dependientes del Estado" y, de manera especial, las infraestructuras viarias de la provincia de Málaga.

En rueda de prensa, la diputada nacional malagueña ha informado de que el grupo parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley "para exigir al Gobierno la puesta en marcha de un plan de choque urgente destinado a la conservación y rehabilitación de la red viaria española".

"No hablamos de un problema menor. Más de la mitad de las carreteras españolas presentan deficiencias graves o muy graves y alrededor de 34.000 kilómetros necesitan actuaciones urgentes", ha advertido.

De igual modo, ha señalado que "la falta de mantenimiento compromete la seguridad de los conductores, encarece los desplazamientos y perjudica directamente a las familias, los trabajadores y las empresas".

En el caso de Málaga, Rueda ha incidido en la situación de la A-7, principal arteria de comunicación de la Costa del Sol y una infraestructura que soporta diariamente una enorme intensidad de tráfico.

"En Málaga conocemos perfectamente las consecuencias de esta falta de inversión por parte del corrupto e infame Gobierno de Pedro Sánchez", ha declarado.

Según la respuesta ofrecida por el propio Gobierno a una pregunta parlamentaria de Vox, "Málaga se encuentra entre las provincias por las que discurre la A-7 que menos inversión en carreteras han recibido".

"Entre 2011 y 2024, la provincia recibió 503,74 millones de euros, lo que la sitúa como la tercera con menor inversión de las nueve atravesadas por esta autovía", ha explicado y ha añadido que "durante ese mismo periodo, Granada recibió casi cuatro veces más recursos, mientras que Murcia y Valencia percibieron más del doble".

También Rueda ha recordado que la A-7 conecta los principales municipios de la Costa del Sol, concentra desplazamientos laborales, turísticos y empresariales y mantiene una elevada intensidad de tráfico durante todo el año, especialmente durante los meses de verano.

"En determinados puntos de su recorrido llegan a circular más de 110.000 vehículos diarios. El estado y la conservación de esta infraestructura afectan directamente a municipios como Málaga, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona y Manilva", ha señalado.

Así, desde Vox han exigido que "las inversiones se distribuyan siguiendo criterios técnicos y objetivos, como el estado del firme, la intensidad del tráfico, la siniestralidad y la importancia estratégica de cada vía", ha defendido.

Vox reclama un plan de choque "inmediato, un refuerzo del mantenimiento preventivo, la eliminación de los puntos peligrosos y una planificación estable que evite que las reparaciones necesarias continúen aplazándose".

"La conservación de las carreteras no es un gasto prescindible. Es una inversión en seguridad, competitividad y calidad de vida. Málaga no puede continuar siendo una de las grandes olvidadas por el corrupto e infame Gobierno de España", ha concluido Rueda.