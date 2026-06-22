Vox critica la "subida injusta" del peaje de AP-7 y exige al Gobierno medidas para "aliviar bolsillo de los vecinos"

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda. - VOX

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha criticado "la subida del peaje de la AP-7 de la Costa del Sol" durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, un incremento que, según ha señalado, puede alcanzar "cerca de un 63%" y que afecta de forma directa a "trabajadores, empresas de la Costa del Sol y residentes".

Rueda ha advertido de que esta subida "no tiene sentido" en una provincia que sufre "un colapso diario" en sus carreteras y en la que "la autopista debería servir como alternativa real para miles de trabajadores que necesitan desplazarse cada día en coche".

"La AP-7 puede ser una solución para muchos de esos trabajadores que tienen que coger su vehículo a diario, especialmente cuando cualquier accidente en la autovía provoca retenciones de horas", ha afirmado.

La diputada nacional de Vox ha recordado que en la Costa del Sol "se han registrado recientemente retenciones de hasta nueve kilómetros", una situación que evidencia, a su juicio, "el abandono del Gobierno en materia de infraestructuras".

"En lugar de apostar por invertir, mejorar las comunicaciones y resolver el grave problema de movilidad que padecen Marbella y toda la Costa del Sol, la respuesta del Gobierno es que los vecinos paguen más", ha criticado.

Además, Rueda ha señalado que Vox ya ha defendido desde el ámbito municipal, especialmente desde el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Marbella, "la necesidad de avanzar hacia la liberalización del peaje", al considerar "injusto" que en otros territorios se apliquen bonificaciones mientras los vecinos de la Costa del Sol siguen soportando un coste cada vez mayor.

Asimismo, la diputada malagueña ha anunciado que Vox ha registrado preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno explique "si ha evaluado las consecuencias económicas y sociales de esta subida para residentes, trabajadores y empresas de la Costa del Sol, así como si prevé poner en marcha medidas para mitigar el impacto que tendrá en el bolsillo de los vecinos".

"Queremos saber si el Gobierno ha valorado el daño que esta subida provoca a quienes necesitan desplazarse cada día para trabajar, vivir o mantener abierta su empresa en la Costa del Sol", ha dicho Rueda y ha insistido en que "no puede ser que se suba el peaje, no se resuelva la movilidad y, al final, siempre paguen los mismos: el marbellero de a pie y los españoles de a pie".

Por último, la diputada nacional de Vox por Málaga ha asegurado que su partido seguirá "alzando la voz" junto a sus concejales y equipos municipales en la provincia para "exigir soluciones reales". "Próximamente conoceremos qué responde el Gobierno, aunque mucho nos tememos que volverá a justificar su inacción", ha concluido.